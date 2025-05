Este miércoles 14 de mayo, Yina Calderón se convirtió en la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, luego de recibir el menor porcentaje de votos por parte del público. Su salida provocó sorpresa, ya que fue una de las participantes más polémicas y activas del ‘reality’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su eliminación, sino la reacción que tuvo durante una entrevista en el programa ‘Mañana Express‘ del Canal RCN.

Apenas fue saludada por los presentadores y le preguntaron cómo se sentía tras salir del programa, Yina sorprendió con una respuesta cargada de emoción:

“La verdad, muy mal. Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí la noticia de que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel y…” , alcanzó a decir antes de romper en llanto. Entre lágrimas, agregó: “Discúlpenme, yo nunca lloro” , con la voz entrecortada, visiblemente afectada.

Aunque los conductores del programa intentaron calmarla y ofrecerle un momento para respirar, Calderón decidió continuar hablando de la situación de su amiga, a quien calificó como una mujer que ha luchado por reivindicarse y que, según ella, no merece estar tras las rejas. La empresaria de fajas calificó el hecho como “injusto” y expresó su deseo de hacer todo lo posible para apoyarla.

Más tarde, en el programa ‘Buen día, Colombia’, también del Canal RCN, Yina volvió a referirse al tema entre lágrimas y conmovió a los televidentes con sus palabras espontáneas:

Yina aseguró que no estaba enterada de la detención de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y que se enteró justo después de abandonar el reality. Su reacción fue tan intensa que dejó claro que, a partir de ahora, su prioridad es apoyar a su amiga:

“Amigaaa, yo no soy chillona, pero muchas veces dentro de la casa esperé que llegaras y gritaras mi nombre… Yo necesitaba llegar más lejos, pero no sabía que estabas en la cárcel. Me voy a encargar de ir a visitarte todos los domingos”, dijo entre sollozos.