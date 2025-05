El pasado miércoles 14 de mayo el Senado de la República rechazó la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, la cual buscaba someter a consideración ciudadana una serie de preguntas relacionadas con la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la mayoría de los congresistas decidió no avalar el mecanismo propuesto, impidiendo así que las 12 preguntas planificadas se llevaran a las urnas.

En respuesta a esta decisión, la vicepresidenta, Francia Márquez, expresó su postura durante una entrevista en Caracol Radio. La mujer señaló que, pese al resultado adverso para el Gobierno, la reforma laboral continúa siendo una prioridad fundamental para el bienestar de los colombianos y para fortalecer las garantías a los trabajadores, esto independientemente del proceso o el mecanismo legislativo empleado para su trámite.

En sus declaraciones, Márquez hizo énfasis en que es indispensable avanzar en la discusión y eventual aprobación de la reforma laboral. Recalcó la urgencia de que el Congreso y el Gobierno Nacional adopten medidas concretas y efectivas que contribuyan a proteger los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de la población trabajadora en Colombia. “Mi llamado es a que, tanto Gobierno como Congreso, le cumplan a los trabajadores con la reforma laboral”, afirmó.

Además, respecto a la invitación del presidente Gustavo Petro de convocar a una movilización permanente por defender la consulta, la cual se volverá a presentar en el Congreso, Francia Márquez fue consultada sobre si iba a salir a marchar, a lo que no quiso referirse.

“No lo sé, no sé puede ser que sí o puede ser que no. Me tengo que concentrar en gobernar y responderle a Colombia. Ahora no tengo una respuesta sobre eso y he estado participando en todas las movilizaciones”, indicó.

Cuál es el otro camino que le queda al Gobierno para salvar la reforma laboral

Además, en la emisora volvieron a contrapreguntarle sobre por qué no respondía claramente sobre la opción de marchar y reveló cuál sería el camino para que en Colombia no haya necesidad de una movilización masiva por parte de sectores cercanos al Gobierno Nacional.

“No estoy dubitativa, he hecho mi llamado al diálogo, a un acuerdo nacional y es que salga la reforma en el Congreso. Si de acá al lunes, el Congreso se compromete a sacar la reforma, pues no habría necesidad de una movilización. Si eso no pasa y el Senado insiste en no garantizar los derechos, pues en su momento tomaré mi decisión, pero no ahora no voy a tomar la decisión”, mencionó.

Algunos sectores han interpretado la negativa del Senado como un freno a los avances sociales propuestos por el Ejecutivo, mientras que otros señalan preocupaciones por la viabilidad de las preguntas planteadas originalmente para la consulta y el impacto fiscal de la potencial reforma.

Recientemente, distintas organizaciones sindicales y sociales han reiterado su respaldo a la reforma, aunque también han solicitado mayor discusión pública y transparencia en el proceso, para asegurar que los cambios legales reflejen verdaderamente las aspiraciones y preocupaciones de los trabajadores.

