Ya pasó un día desde el funeral del precandidato presidencial Miguel Uribe y se siguen escuchando los ecos de la tragedia que embarga a su familia. Uno de los más afectados es su padre.

(Vea también: Hermana de Miguel Uribe habló sobre ausencia de Petro y su Gobierno en entierro del senador)

Precisamente, Miguel Uribe Uribe Londoño, papá de la víctima del magnicidio, volvió a expresarse por la muerte de su hijo y enfatizó en el cambio que tendría que tener el país.

Sus recientes declaraciones se dieron este jueves 14 de agosto en un mensaje dirigido a los empresarios que hacen parte del congreso de la Andi (Asociación Nacional de Industriales) que se lleva a cabo en Bogotá.

Lee También

Aunque él no estuvo presente, se dirigió al público a través de un video en que habló del legado de su hijo y de las ideas que tenía para el país. Además, nombró al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El presidente Álvaro Uribe Vélez vio el liderazgo del futuro y la nueva política y por eso lo invitó a participar en la fila de su partido, el Centro Democrático, juntos construyeron propuestas sobre las dolencias de sus compatriotas. Hay las ideas de Miguel están más vigentes que nunca”, indicó Uribe Turbay.

Mensaje de papá de Miguel Uribe sobre propuesta de su hijo

Desde luego, dentro de sus palabras, el economista se refirió a la concepción de su hijo sobre lo que tiene que cambiar en Colombia para que exista más desarrollo.

“Como él siempre decía, para lograr que los colombianos progresen, no hay un camino distinto a la seguridad. El estaba convencido de que si tenemos un país seguro, habrá más crecimiento y más seguridad”, agregó.

Finalmente, al igual que lo hizo en la Catedral Primada, se refirió al crimen de su hijo y, sin dar nombres, habló de quienes estarían fomentando este tipo de violencia.

“No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara frente a esto y decir no más”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.