Según información obtenida por W Radio, el adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay será sentenciado el próximo 27 de agosto, aunque no por el delito de homicidio agravado.

El joven reconoció en audiencia que accionó una pistola 9 milímetros tipo Glock contra el congresista y se acogió a sentencia anticipada por tentativa de homicidio. Ese trámite ocurrió antes de la muerte de Uribe, lo que legalmente impide adicionar el nuevo cargo.

Qué pasará con el menor que le disparó a Miguel Uribe

Fuentes judiciales de la Fiscalía y conocidas por el mencionado medio, explicaron que bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no es posible modificar la acusación una vez aceptada. Por esa razón, la pena máxima que podría recibir es de ocho años, lo que le permitiría quedar en libertad a los 23 años sin antecedentes penales.

La diligencia en la que se impondrá la condena será reservada para proteger la identidad del procesado.

La Fiscalía confirmó que la investigación sigue abierta y no descarta la posible intervención de un grupo armado ilegal en el atentado del pasado 7 de junio, hecho que, dos meses después, causó la muerte del precandidato presidencial.

