El país sigue de luto debido al fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien a sus 39 años de edad recibió un atentado en Bogotá y, pese a luchar por su vida por dos meses, murió en la Fundación Santa Fe.

De hecho, este miércoles se llevó a cabo el último adiós, con una misa bastante emotiva en la Catedral Primada del centro de Bogotá y luego su entierro en el Cementerio Central.

Allí estuvieron las personas más cercanas, como su esposa María Claudia Tarazona, su hijo Alejandro, su padre, el alcalde de Bogotá y muchas personas más, quienes estuvieron hasta que se le puso la lápida encima, en un evento muy triste para el país.

Cuántos años tenía Miguel Uribe cuando murió Diana Turbay

Ahora, este momento fue bastante impactante debido a que su madre, Diana Turbay, fue también asesinada en 1991, cuando Miguel tenía cuatro años de edad, los mismos que tiene Alejandro.

De hecho, unas horas después de este lamentable acto, apareció un video de cuando Miguel Uribe Turbay hizo parte del entierro de su mamá, pues se le ve muy curioso al lado de su padre, Miguel Uribe Londoño.

Este fue el emotivo momento:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Libre Oposición (@libre_oposicion)

De hecho, hay otro video en el que también se ve a Miguel Uribe de niño enviándole un mensaje de Feliz Navidad a su madre, quien un mes después recibiría ese fatal disparo.

En 1990, con 4 años, Miguel le enviaba un saludo de Año Nuevo a su mamá Diana Turbay, secuestrada por Pablo Escobar y asesinada un mes después. Miguel tenía la edad que hoy tiene Alrjandro, su hijo. Política y violencia que siguen dejando huérfanos y destruyendo la esperanza. pic.twitter.com/3lzH0bazw2 — Federico Ortega O (@OrtegaFede) August 11, 2025

Cómo fue la muerte de Diana Turbay

Diana Turbay, periodista colombiana e hija del expresidente Julio César Turbay, murió el 25 de enero de 1991 en Medellín, a los 40 años, víctima del narcoterrorismo del Cartel de Medellín. Secuestrada el 30 de agosto de 1990 bajo engaño, creyendo entrevistar al líder del ELN, estuvo cautiva 148 días.

Durante un operativo de rescate en Copacabana, un disparo en la espalda, atribuido a las fuerzas de seguridad, le perforó el hígado y el riñón. Herida de gravedad, fue trasladada al Hospital General de Medellín, donde falleció por un paro cardíaco y shock hipovolémico.

Su muerte, narrada en ‘Noticia de un secuestro’ de Gabriel García Márquez, conmocionó a Colombia y simbolizó la brutalidad de Pablo Escobar y Los Extraditables, quienes buscaban presionar al gobierno contra la extradición. Su madre, Nydia Quintero, culpó tanto al narco como al gobierno de Gaviria. La Fundación Diana Turbay y una estatua en Bogotá honran su legado como periodista comprometida con la paz, dejando dos hijos, María Carolina y Miguel Uribe.

