La despedida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha dejado imágenes de mucha tristeza, pues desde que su cuerpo fue llevado a la cámara ardiente del Congreso de la República, los lamentos, llantos y más se han hecho presentes.

Y es que cabe recordar que Uribe Turbay, de 39 años de edad, falleció luego de luchar por dos meses en la Fundación Santa Fe después de haber sido víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá el pasado 7 de junio, cuando un menor de edad le disparó en tres oportunidades.

Por esto, este miércoles se están llevando a cabo las exequias correspondientes y en medio de la misa, Alejandro, hijo del senador, protagonizó un momento bastante emotivo de mucho significado.

En un momento en el que el arzobispo Luis José Rueda Aparicio estaba orando, el menor de cinco años de edad tomó unas flores blancas, se paró y se dirigió hasta el féretro para ponérselas encima, en una imagen con mucho significado y sentido.

Este fue el momento que protagonizó el hijo de Miguel Uribe Turbay:

Este es el conmovedor momento en que Alejandro, hijo de Miguel Uribe, le deja rosas en el féretro durante las exequias. pic.twitter.com/skImGe4wqR — Pulzo (@pulzo) August 13, 2025

Y es que cabe recordar que a Alejandro le pasó algo muy parecido a su papá, pues Miguel Uribe Turbay, cuando tenía cinco años, quedó huérfano de mamá luego del asesinato de Diana Turbay, quien estaba secuestrada y en un intento de rescate recibió un disparo.

Cuántos hijos tuvo Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay tuvo un hijo biológico, Alejandro, de cinco años, con su esposa María Claudia Tarazona. Además, asumió como propias a las tres hijas de María Claudia de una relación anterior: María, Emilia e Isabella. En total, consideraba a cuatro niños como sus hijos.

