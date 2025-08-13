La atención nacional este 13 de agosto se centró en la Catedral Primada de Bogotá, donde se llevaron a cabo las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, quien falleció el lunes 11 de agosto después de una más de dos meses de luchar por su vida.

El evento estuvo cargado de simbolismo, pero también de decisiones significativas, como la solicitud de la familia de no contar con la presencia de representantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro durante las exequias.

Así lo aseguró la vicepresidenta Francia Márquez, quien inicialmente había confirmado su asistencia a la eucaristía en homenaje al senador. Sin embargo, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X anunció que no estaría presente en la ceremonia, respetando el deseo expreso de la familia del fallecido.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión. En coherencia con ello, no asistiré a las honras fúnebres”, explicó la vicepresidenta.

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 13, 2025

Márquez, conocida por su compromiso con la reconciliación y la paz, subrayó su respeto por la voluntad de la familia y extendió un mensaje de solidaridad.

“Desde la vicepresidencia, acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento, agregó.

El gesto de la vicepresidenta refleja su intención de honrar los deseos de los familiares en un momento de duelo, evitando cualquier acción que pudiera interpretarse como una intromisión en un acto privado y profundamente personal.

Su decisión también responde a un contexto político delicado, donde las tensiones entre el Gobierno y sectores de la oposición, como el Centro Democrático, han sido evidentes.

En su mensaje, Francia Márquez aprovechó para reiterar su compromiso con la construcción de un país más pacífico y unido. “Hago un llamado al país, a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz,” señaló. Este mensaje resuena con su trayectoria como lideresa social y su labor en el Ministerio de la Igualdad, donde ha promovido iniciativas para reducir las brechas sociales y fomentar el diálogo entre sectores diversos de la sociedad colombiana.

Por qué Gustavo Petro no fue al funeral de Miguel Uribe

La ausencia de representantes del Gobierno de Gustavo Petro en el funeral de Miguel Uribe Turbay no se limitó a la vicepresidenta Márquez. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció previamente que ni el presidente Petro ni miembros de su gabinete asistirían a la ceremonia, en cumplimiento con la solicitud explícita de la familia del senador.

Esta decisión fue comunicada después de confirmarse que los allegados de Uribe Turbay preferían un homenaje restringido a familiares y congresistas, sin la presencia de figuras gubernamentales.

El presidente Petro, por su parte, expresó su duelo a través de un mensaje en X, donde afirmó: “No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio”.

No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio https://t.co/OKUgx9htHs — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

Ese mensaje dio a entender su intención de mantenerse al margen de la ceremonia, en un contexto donde también ha enfrentado críticas y señalamientos relacionados con el atentado contra Uribe Turbay.

Algunos sectores han interpretado esta ausencia como una medida para evitar tensiones políticas en un momento de luto, mientras que otros la han cuestionado como una falta de representación oficial en un evento de relevancia nacional.

