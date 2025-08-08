Francia Márquez llegó a la Vicepresidencia de Colombia en 2022, luego de una carrera marcada por su activismo social, ambiental y comunitario. Nacida en Suárez, Cauca, vivió de primera mano las consecuencias del conflicto armado y la desigualdad, lo que la llevó a convertirse en una defensora de los derechos de las comunidades afrodescendientes y de la protección del medioambiente.

Su reconocimiento creció cuando en 2018 recibió el Premio Goldman, considerado el ‘Nobel’ del medioambiente, por su lucha contra la minería ilegal en su región. Este liderazgo le dio visibilidad nacional y abrió el camino para que participara en política, inicialmente como precandidata presidencial en la consulta del Pacto Histórico.

Durante la campaña presidencial de 2022, Márquez obtuvo un importante respaldo ciudadano, especialmente de sectores históricamente excluidos. Aunque no ganó la consulta interna, se consolidó como una figura clave dentro de la coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.

Petro la eligió como fórmula vicepresidencial, reconociendo su capacidad de conectar con las bases populares, su firme discurso en defensa de la justicia social y ambiental, y su compromiso con la equidad racial y de género. Así, Francia Márquez se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Colombia, marcando un hito histórico para el país.

¿Qué va a hacer Francia Márquez cuando termine este Gobierno?

En las últimas horas, la vicepresidenta sostuvo un encuentro con algunos periodistas y dejó ver los planes que tiene para su futuro. Entre ellos, contó que lo primero que piensa hacer cuando se acabe el Gobierno de Gustavo Petro es reconstruir su familia.

Afirmó que se ha visto muy debilitada por cuenta de las distintas labores que ha cumplido durante estos tres años de Gobierno. Después de esto, reveló que va a volver al activismo que la convirtió en una figura política para las elecciones de 2022.

Sin embargo, descarta, por ahora, regresar a la política. De hecho, el partido político que ella lideró perdió la personería política. El Consejo de Estado tomó la decisión contra el movimiento Soy Porque Somos, argumentando que no participó de las elecciones al Congreso de 2022, pues no inscribió candidatos.

¿Quién es el esposo de Francia Márquez?

Francia Márquez está en pareja con Rafael Yerney Pinillo Ocoró, un profesional oficial de la reserva de la Policía Nacional desde 2022. Comenzaron su relación en 2020 y él ha sido un acompañante constante en la vida pública de la vicepresidenta, incluso participando en actos oficiales y eventos internacionales.

Francia Márquez es madre de dos hijos: Carlos Adrián y Kevin, nacidos cuando ella era muy joven. Carlos Adrián cursa estudios de medicina en Cuba y Kevin vive en Estados Unidos.

