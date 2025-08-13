Miguel Uribe Londoño habló por primera vez desde que su hijo, Miguel Uribe Turbay, falleció. Lo hizo frente a centenares de personas que estaban en el salón Elíptico y fue recibido con un gran aplauso por parte de todos los asistentes.

Además de hablar de su relación con su hijo y los duros momentos que tuvieron que atravesar por la muerte de Diana Turbay, Miguel Uribe Londoño también tuvo palabras de reconocimiento para María Claudia Tarazona, quien fue pareja del senador por más de 10 años y que ahora queda viuda y con 4 hijos.

“Querida María Claudia: has sido muy valiente durante este tiempo de inmenso dolor y gran tristeza, en el cual, con todo el más grande amor, cuidaste de Miguel y de tus hijos, como esposa y madre. Gracias. Gracias”, fueron las primeras palabras que le dedicó Miguel Uribe Londoño a su nuera.

Uribe Londoño continuó hablando y le dedicó más palabras de afecto y reconocimiento: “Pensando en tus queridas hijas y en tu querido hijo, mi nieto Alejandro, en la ausencia de Miguel honrarás su memoria y continuarás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar, en el cual, serás papá y mamá, así como yo, hace 34 años, fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel. Te quiero mucho a ti, a tus hijas, a Alejandro, y cuenta conmigo mientras yo viva”.

Las palabras del padre de Miguel Uribe fueron un ejemplo. Él se dedicó a homenajear a su hijo, a agradecerles a todas las personas que estuvieron y están a su alrededor y fue el último en hablar en una emocionante despedida para el senador que durante casi 20 años se dedicó a la política y que con solo 39 años partió de este mundo.

Noticia en desarrollo…

