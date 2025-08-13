Sobre las 11:28 de la mañana de este 13 de agosto, Uribe Londoño se dirigió al país para dar gracias por el apoyo masivo a su familia ante la trágica muerte de su hijo.

Antes de dirigirse al país, fue recibido con una ovación de pie de los asistentes y varios minutos de aplausos en el Capitolio.

Este fue el emotivo momento:

Con una ovación fue recibido Miguel Uribe Londoño, antes de hacer su intervención en el Capítulo durante los homenajes a Miguel Uribe. pic.twitter.com/JqBmxtV6IP — Pulzo (@pulzo) August 13, 2025

En sus palabras, Uribe Londoño dio las gracias al país y recalcó la entereza de María Claudia Tarazona (esposa de Uribe Turbay) en este momento tan duro para ella y su familia.

Luego de esas palabras, comenzó la guardia de honor para trasladar el féretro de Uribe Turbay hacia la Catedral Primada.

Triste adiós del hijo de Miguel Uribe a su padre

Durante la velación en cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el Congreso, una de las escenas más emotivas fue la llegada de su esposa, María Claudia Tarazona, con su hijo de cuatro años, Alejandro, en brazos.

Alejandro es el único hijo que tuvo el senador con María Claudia, quien también asistió acompañada de sus hijas y del padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño.

La ceremonia, organizada por las mesas directivas del Senado y la Cámara, se extendió hasta la mañana de este 13 de agosto, cuando el féretro fue trasladado a la Catedral Primada de Bogotá para luego ser sepultado en el Cementerio Central de la ciudad.

El martes 12 de agosto, el Salón Elíptico del Congreso abrió sus puertas al público, recibiendo a miles de ciudadanos que acudieron a rendirle homenaje, con acceso permitido hasta las 7:30 p.m. Entre los asistentes también estuvieron su hermana, María Carolina Hoyos, y Lester Toledo, asesor de su campaña presidencial y reconocido por su trabajo con líderes políticos latinoamericanos.

La presencia del pequeño Alejandro conmovió especialmente a los presentes, simbolizando el adiós más íntimo y familiar en medio de un homenaje de carácter nacional.

