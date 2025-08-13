El país continúa consternado por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el pasado lunes 11 de agosto, después de estar 65 días internado en la Fundación Santa Fe, en grave estado de salud, por las heridas que sufrió al ser impactado por dos balas en su cabeza, disparadas por un joven sicario de 15 años.

Durante este miércoles 13 de agosto, se adelantan en la Salón Elíptico del Congreso y la Catedral Primada de Colombia, las honras fúnebres de Uribe Turbay, en un marco de tristeza y a las que asisten personalidades de la política, el entretenimiento y la música en el país.

Uno de ellos es Andrés Barrios, actual concejal de Bogotá, y quien estuvo presente en el momento en el que atentaron contra Uribe Turbay. Su imagen, ensangrentada para auxiliarlo, recorrió las redes sociales y fue un símbolo de la violencia que continúa aquejando a la Nación. En medio de los actos fúnebres, Barrios habló con Noticias RCN.

El concejal, con la voz quebrada, inició comentando: “Estamos aquí para despedir a un ser humano extraordinario, maravilloso”. Posteriormente, ya con lágrimas en sus ojos, expresó que siempre guardará “los mejores recuerdos” de su gran amigo y que su muerte fue realmente impactante para él.

Con el evidente dolor de sus palabras, pidió que “Colombia ore mucho” por la familia del exsenador “para que Dios traiga consuelo a sus corazones”, en medio de la tristeza y el dolor que viven hoy. Acto seguido, trajo a su mente uno de los recuerdos más importantes que vivió junto a su gran amigo: “El recuerdo más presente… fueron muchos momentos”.

Comentó que esa memoria está en “una foto” que publicó Barrios hoy, en la que Uribe Turbay lo está abrazando “después de ganar las elecciones al concejo”. En ese instante, Barrios se quebró y soltó el llanto contenido afirmando que “él no pudo estar en la celebración con las demás personas”, sino que su momento especial se dio minutos más tarde.

“Después fui a su casa y fue un momento muy especial, porque habíamos tenido varias derrotas electorales”, expresó el concejal entre lágrimas.

Ampliando la sensación que tuvieron en ese momento, Barrio comentó que la emoción fue mayúscula, porque Uribe Turbay “había perdido la alcaldía” en las urnas, mientras él alcanzada tras dos intentos un escaño en el cabildo: “Fue un momento especial, muy de los dos”.

