En medio de un adiós cargado de tristeza y solemnidad, el país se volcó para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La ceremonia, transmitida en vivo desde el Congreso de la República, congregó a familiares, amigos, figuras del ámbito político y personalidades del entretenimiento.

Entre ellos, una presencia que conmovió profundamente fue la de su prima, la reconocida exreina y actriz Paola Turbay, quien llegó acompañada de su esposo y visiblemente afectada por la pérdida. Su semblante reflejaba un dolor genuino por la pérdida de su primo.

Desde el momento en que se conoció la noticia del atentado que días después acabaría con la vida de Miguel Uribe, la consternación se hizo sentir en todo el país. Líderes políticos, colegas y representantes del mundo cultural se unieron en mensajes de apoyo a su esposa, María Claudia Tarazona, a sus hijos y a toda la familia Uribe Turbay.

Paola Turbay fue una de las personas en expresar su solidaridad y afecto, recordando públicamente la calidad humana de su primo, con quien mantenía una relación cercana.

Incluso semanas antes de que se confirmara su fallecimiento, cuando el senador permanecía internado en la Fundación Santa fe en delicado estado de salud, la actriz y presentadora lo describió con palabras que hoy cobran un peso especial:

“Miguel siendo Miguel: siempre tan atento y amoroso con quien se cruza en su camino, siempre dispuesto a escuchar. Quien no conocía a Miguel, ahora lo conoce, y seguramente se ha sorprendido al descubrir que es uno de los seres más nobles que existen”.

El día en que se confirmó la noticia de su muerte, Paola Turbay volvió a pronunciarse a través de un mensaje cargado de dolor y nostalgia. En él, no solo destacó la nobleza y el compromiso social de Miguel Uribe, sino que también dejó entrever la esperanza que había mantenido de volver a compartir momentos con él.



“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”.

La despedida de Miguel Uribe Turbay ha sido un momento de profunda unión entre distintos sectores del país. Su legado político, marcado por su defensa de la democracia y su compromiso con las causas sociales, ha sido reconocido por adversarios y aliados por igual. La presencia de Paola Turbay en las exequias no solo reafirmó el vínculo familiar, sino que también puso de manifiesto el impacto personal y emocional que deja su partida.

¿Qué relación tiene Paola Turbay y Miguel Uribe?

La relación de parentesco entre ambos proviene de sus raíces en la familia Turbay. El abuelo de Paola Turbay, Aníbal Turbay, era hermano de Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia. Julio César Turbay fue, a su vez, abuelo materno de Miguel Uribe, ya que era el padre de Diana Turbay, madre del senador. Este lazo familiar hizo que, más allá de los protocolos, la conexión entre Paola y Miguel estuviera marcada por el afecto y la admiración mutua.

La imagen de Paola Turbay en el Salón Elíptico, vestida de luto y tomada del brazo de su esposo, quedará grabada en la memoria de quienes siguieron la transmisión o asistieron al homenaje. Su presencia simbolizó el dolor de una familia que despide no solo a un ser querido, sino también a un líder que, para muchos, representaba la esperanza de un cambio positivo en el país.

El último adiós a Miguel Uribe Turbay ha dejado claro que su recuerdo trascenderá la política. Las palabras de su prima Paola, cargadas de amor, pérdida y gratitud, son un testimonio de la huella imborrable que dejó en quienes lo conocieron, así como en una nación que hoy llora su partida.

