A tan solo 12 horas de haberse confirmado la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su prima, la reconocida actriz y exreina Paola Turbay, rompió el silencio y compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram. El político del Centro Democrático falleció luego de permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe, tras recibir varios impactos de bala que comprometieron su cuerpo y cerebro durante un atentado en Bogotá.

Con palabras cargadas de nostalgia y dolor, Paola Turbay expresó la ilusión que siempre mantuvo de poder reencontrarse con él: “Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final”.

En su publicación, la actriz recordó cómo imaginaba el futuro de Miguel, convencida de que su carisma y liderazgo podrían lograr algo único para Colombia.

“Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”, escribió en su cuenta de Instagram.

Turbay destacó las cualidades humanas y profesionales que, según ella, hacían de su primo una persona excepcional. “Pasarán muchos años, quizá décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos. Alguien tan inteligente, estratégico, entregado y noble, con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz”.

En su mensaje, la actriz también dejó ver que, más allá del dolor familiar, su primo representaba una esperanza para el país. “Hoy Colombia llora tu partida. Nos duele… me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar, Miguelito”.

La publicación estuvo acompañada de fotografías que retratan momentos compartidos entre ambos, algunas de ellas tomadas durante la campaña en la que Uribe Turbay aspiraba a la Alcaldía de Bogotá. Imágenes que, según seguidores y amigos, muestran la cercanía y el cariño que siempre existió en su relación familiar.

La respuesta a sus palabras no tardó en llegar. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de seguidores, amigos y figuras públicas que quisieron acompañarla en el duelo. “Lo siento de todo corazón, un abrazo muy fuerte”, escribió uno de ellos.

“Abrazo grande de corazón, querida Paola, para ti y tu familia”, comentó otra persona. También hubo quienes compartieron la misma incredulidad que ella frente al trágico final: “Tampoco me pasó por la cabeza este desenlace. Tenía tanta, pero tanta fe”.

El mensaje de Paola Turbay no solo fue un homenaje a la memoria de su primo, sino también un reflejo del impacto que la muerte de Miguel Uribe Turbay ha tenido en diferentes sectores del país. El hecho, calificado como un magnicidio, no solo ha conmocionado al ámbito político, sino que ha despertado un sentimiento colectivo de rechazo a la violencia y de llamado a la unidad nacional.

