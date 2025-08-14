La notoria ausencia de representantes de Gustavo Petro y sus funcionarios de Gobierno en el funeral de Miguel Uribe Turbay provoca diversas reacciones. Aunque en un inicio se decía que la vicepresidenta Francia Márquez haría presencia, finalmente no fue.

En este sentido, María Carolina Hoyos, hermana del fallecido, dialogó con periodistas de Blu Radio, quienes le preguntaron si sabía algo de por qué no hubo presencia de algún representante del Ejecutivo.

Cabe recordar que la versión oficial de Petro y del ministro del Interior Armando Benedetti tiene que ver con una supuesta petición de la familia de Uribe Turbay, en la cual les habrían solicitado que se ausentaran.

¿Qué dijo María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, sobre ausencia de Petro en el funeral?

De acuerdo con el citado medio, Hoyos, quien estuvo a cargo de la organización de las honras fúnebres, se mostró desconcertada con la ausencia oficial.

“No tengo ni idea, en realidad no sé (…) No sé, no sé, sobre ese tema en realidad”, aseguró. Además, de acuerdo con la emisora, descartó pronunciarse sobre las razones que dieron el presidente y Benedetti.

¿Qué dijo Benedetti sobre el entierro de Miguel Uribe?

Por su parte, el ministro Benedetti argumentó que la decisión tuvo origen en la esfera familiar. Él explicó que estuvo en la instalación de la cámara ardiente el lunes 11 de agosto para manifestar la intención del presidente de estar presente.

“He mantenido comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y allegados a la familia. Fui en representación del gobierno este lunes. Ayer en la tarde expresé el interés del presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado un tiempo, decidió que era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas horas de dolor”, afirmó el funcionario, según recogió El Tiempo.

Siguiendo esta línea, la vicepresidenta Francia Márquez también decidió no asistir en consonancia con la supuesta decisión de la familia, provocando así un evidente vacío gubernamental en la ceremonia.

El funeral, que se llevó a cabo el pasado miércoles en el Capitolio Nacional y la Catedral Primada de Bogotá, contó con la presencia de familiares directos, políticos de diferentes partidos y ciudadanos comunes, pero sin ninguna figura oficial del Gobierno.

