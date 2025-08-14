El presidente Gustavo Petro se refirió al homenaje adelantado en el Congreso de la República al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, asesinado recientemente. En su pronunciamiento, cuestionó el tono de algunos discursos y afirmó que en la ceremonia “sonaron palabras de venganza” que, en su criterio, debieron ser de paz.

“Dialogamos como caballeros o como damas, no matamos, no reprimimos ni llevamos a la juventud colombiana a la cárcel. No la miramos por encima del hombro, no hablamos de muerte ni de venganza”, señaló Petro. El mandatario sostuvo que el tributo debió estar centrado en la vida y la paz, y no en mensajes que aviven el odio.

Qué dijo Petro sobre Miguel Uribe

Petro agregó que, en medio del dolor, “quizá hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho ‘post mortem’” el propio Uribe sobre un homenaje que, según él, no debe convertirse en un escenario para que los colombianos vuelvan a matarse entre sí.

“Ayer sonaron, en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la Paz, las palabras de la venganza. No podemos revivir al senador (Miguel) Uribe Turbay; quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten… pic.twitter.com/Fhj9cSvFVL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

Recordó que, hace 70 años, liberales y conservadores se enfrentaron en una violencia criminal motivada por la venganza, y advirtió que no se debe repetir esa historia.

Las declaraciones del presidente se dan en medio de un ambiente político tenso, marcado por el asesinato del congresista y las reacciones de diversos sectores frente al crimen e incluso, algunos señalamientos contra el mismo jefe de Estado.

