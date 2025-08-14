El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, dejó un impacto profundo en la política colombiana. Sobre esto, Gabriel Vallejo, director de ese partido, lamentó su pérdida e insistió en el liderazgo y la energía que Uribe Turbay representaba para la nación.

“Miguel tenía una energía impresionante, yo estaba convencido de que en algún momento iba a ser presidente. Le diría hoy: ‘te necesitamos en el ruedo político, Colombia te necesita luchando por el país'”, dijo Vallejo en diálogo con Blu Radio.

Presidente del Centro Democrático anunció demanda contra Gustavo Petro

Vallejo también criticó al actual presidente, Gustavo Petro, luego de que el mandatario hablara de las hipótesis que se plantean respecto al magnicidio y habló de una “estigmatización permanente” hacia los miembros de su colectividad por parte del Gobierno.

“Vamos a denunciar la responsabilidad política que tiene Gustavo Petro. Tenemos evidencias en sus trinos y discursos, y el magnicidio agrava la situación porque sigue con ese discurso de odio y violencia”, agregó en la entrevista.

¿Por qué el Centro Democrático hace oposición al Gobierno de Gustavo Petro?

El Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2013, es conocido por su posición conservadora y su oposición al proceso de paz con las FARC.

Por su parte, Miguel Uribe Turbay, con su aspiración presidencial y su perfil público, se había consolidado como una figura de influencia dentro del partido. Su asesinato truncó esa proyección.

En relación con este hecho, Vallejo enfatizó la necesidad de esclarecer la verdad sobre la muerte de Uribe Turbay para evitar la impunidad. El llamado a la justicia no proviene solo de su partido, sino también de sectores amplios de la sociedad colombiana que lo veían como un referente político.

El asesinato ocurrió en un momento de polarización política en Colombia, bajo un Gobierno liderado por Gustavo Petro que ha sido objeto de controversia por su estilo y decisiones. La figura de Uribe Turbay, como precandidato del Centro Democrático, tenía un peso significativo en el clima político nacional.

