Continúan las reacciones al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio y falleció el lunes 11 de agosto. Entre las voces que manifestaron su rechazo a lo ocurrido está la de Luis Carlos Vélez.

Sin embargo, más allá de lamentar lo ocurrido, el comunicador recordó una anécdota que involucra al senador con quien eran cercanos e incluso los dos estudiaron en Harvard.

En este sentido, Vélez escribió una columna en Semana, que a su vez compartió en su cuenta de Instagram, en la que contó una deuda que adquirió con Uribe Turbay.

¿Cuál es la deuda que tiene Luis Carlos Vélez con Miguel Uribe Turbay?

Se trata de una bandera de Colombia que el parlamentario le prestó al periodista. El icónico elemento fue portado por el fallecido en el momento que recibió su diploma en la citada universidad al culminar sus estudios del programa de Administración Pública.

En su narración, Vélez comentó que el parlamentario se graduó un día antes y él observó su gesto de llevar el símbolo patrio y le pidió que se la prestara para lucirla de la misma manera en el evento de graduación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Carlos Velez (@luvelez)

Además de contar lo que pasó, el exdirector de La FM confesó que no solo no devolvió la bandera, sino que no está dispuesto a hacerlo, pese a los últimos acontecimientos.

“Tengo que confesar que tengo algo que me pertenece y, que además, no tengo la menor intención de devolver”, indicó Vélez en el texto publicado por la revista.

De la misma manera, publicó una fotografía (en redes sociales) junto al congresista montados en un carrito de golf y una imagen de la prenda, que ahora conservará como recuerdo.

