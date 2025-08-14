El Cementerio Central de Bogotá, un lugar cargado de historia, es ahora el último hogar de Miguel Uribe Turbay. Su tumba, un homenaje a su vida y legado, se encuentra ubicada en una zona emblemática, cerca de figuras históricas como Gilberto Alzate Avendaño.

La lápida de Uribe Turbay, de tonos grises sobrios, lleva grabado solamente su nombre completo y las fechas de su nacimiento y muerte. No hay epitafios ni dedicatorias como usualmente se observa en este tipo de tumbas.

Así se observa en una publicación de Instagram de la activista Alejandra Cifuentes, quien mostró cómo quedó la sepultura luego del precandidato presidencial.

En la imagen se alcanza a ver algunas flores en su lugar de descanso. Además, la foto está acompañada por un sentido mensaje con el que la comunicadora se despidió del parlamentario.

“Descansa en paz, amigo, líder y hermano de causa. Tu voz no será silenciada y tu legado será la fuerza que nos impulse a seguir luchando. Gracias por ser y estar siempre cuando más lo necesitaba. Te extrañaré con el alma y el corazón”, escribió Cifuentes.

¿Cómo fue el funeral de Miguel Uribe?

El entierro de Uribe Turbay, efectuado el 13 de agosto de 2025, fue una ceremonia llena de emotividad y respeto. El acto comenzó con una misa exequial en la Catedral Primada de Colombia, oficiada por el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Posteriormente, su féretro fue trasladado en una procesión hasta el Cementerio Central, donde fue sepultado, no en una bóveda, sino bajo tierra.

La ceremonia contó con la presencia de familiares cercanos, expresidentes, políticos influyentes y ciudadanos que quisieron darle el último adiós. La solemnidad del evento fue marcada por honores militares y la música de Yuri Buenaventura, un adiós que reflejó el cariño y el respeto que la sociedad colombiana sentía por Uribe Turbay.

La relevancia de Uribe Turbay se destaca por su impacto en el panorama político colombiano a temprana edad. Uribe Turbay se impuso como una figura política influyente que, de acuerdo a las últimas encuestas, se perfilaba como uno de los que más tenía posibilidades de llegar a la presidencia en 2026.

