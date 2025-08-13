A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó al discurso que leyó Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, durante la cámara ardiente de Miguel Uribe.

Hay que anotar que dichas palabras fueron escritas por Álvaro Uribe en homenaje al senador, teniendo en cuenta que no pudo hacer presencia de los actos conmemorativos por el proceso judicial que se adelanta en su contra.

Una parte del discurso hizo mención de la Unión Patriótica, señalando que algunos de sus miembros “promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho de imponerse sobre la democracia”.

“Sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen que Miguel combatió con ejemplar valor civil”, agregó.

Gustavo Petro rechaza discurso del Centro Democrático

En su reacción a lo dicho por el director del partido uribista, el presidente Gustavo Petro aseguró que “ante un féretro se burlan otra vez de la justicia”.

Esto, agregando: “Después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al Estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la UP”.

Así mismo, el primer mandatario, citando las imágenes del discurso en la cámara ardiente, agregó: “Cometieron un genocidio político, no lo oculten”.

Después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la UP. Aquí ante un feretro, se burlan otra vez de la justicia. Cometieron un genocidio político, no lo oculten pic.twitter.com/7xQhEOvCcc — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

Posterior a esto, el presidente se fue directamente contra Álvaro Uribe por las palabras que escribió en homenaje al senador.

“Álvaro Uribe está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él. Incluso que, hoy, hace 26 años, asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, y asigna como responsable al Gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP”, escribió el mandatario en otro trino.



Cabe mencionar que también Isabel Zuleta se sumó a la reacción. En su publicación, la senadora escribió: “Es muy lamentable y merece todo nuestro rechazo el discurso de odio de Uribe, en voz del director del Centro Democrático, en contra de los militantes de la Unión Patriótica. No solo desconoce el genocidio, sino que con estigmas lo justifica. Respetamos su dolor, pero respeten también la memoria de las víctimas del genocidio”.

La reacción del jefe de Estado se da en medio de los actos fúnebres que se llevaron a cabo en el Cementerio Central, en donde será enterrado el cuerpo del senador Miguel Uribe.

