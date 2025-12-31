Un nuevo caso de violencia contra la mujer conmocionó al municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, luego del asesinato de Kelly Echeverry, una joven de 25 años, en hechos que las autoridades investigan como feminicidio.

El crimen ocurrió cuando la víctima fue atacada con un arma blanca en una vía pública del sector conocido como La Manguita, según informó Noticias RCN. De acuerdo con la información preliminar, la agresión se produjo tras un conflicto con su pareja sentimental, señalado como el presunto responsable.

El ataque, de extrema violencia, causó la muerte de la joven en el lugar de los hechos y provocó una fuerte reacción entre los habitantes del municipio. La lamentable situación se habría presentado en la madrugada del 30 de diciembre, en medio de las celebraciones previas a Año Nuevo, de acuerdo con El Tiempo.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en videos que circularon posteriormente, lo que generó indignación y reabrió el debate sobre la reacción ciudadana frente a situaciones de riesgo extremo.

La Alcaldía de Anorí expresó su rechazo al crimen y manifestó solidaridad con los familiares de Kelly, al tiempo que reiteró el llamado a denunciar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Las autoridades locales subrayaron que se trató de un hecho que truncó la vida de una joven y afectó profundamente a su entorno cercano.

“Este hecho nos golpea como sociedad y nos recuerda con crudeza que la violencia contra las mujeres nos sigue arrebatando sueños”, señaló la administración local, sumándose al clamor ciudadano por justicia. En el mismo pronunciamiento, las autoridades municipales fueron enfáticas al señalar que ‘no fue un accidente, fue violencia, fue indiferencia, fue un feminicidio'”, indicó la Alcaldía.

Presunto agresor de Kelly Echeverry se entregó a las autoridades

Horas después del asesinato, el presunto agresor se presentó ante la Policía y quedó a disposición de la justicia. La Fiscalía adelanta el proceso de judicialización por el delito de feminicidio, mientras avanzan las diligencias para esclarecer plenamente lo sucedido.

Este caso se suma a la preocupación por los episodios de violencia de género en Antioquia y en el país, y refuerza el llamado de las autoridades a fortalecer las rutas de atención, prevención y denuncia para proteger la vida de las mujeres.

