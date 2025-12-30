El aumento del salario mínimo para 2026 decretado por el Gobierno nacional continúa provocando reacciones en el escenario político y económico. El exministro de Hacienda y aspirante presidencial Mauricio Cárdenas afirmó que la decisión del presidente Gustavo Petro responde a un acto desesperado, más ligado al cálculo político que a la estabilidad del mercado laboral.

Según Cárdenas, llevar el salario mínimo y el auxilio de transporte a un ingreso cercano a dos millones de pesos ofrece un alivio inmediato para algunos trabajadores, pero deja de lado los efectos que enfrentan empresas y comercios. En su análisis, el mensaje del Ejecutivo apunta a consolidar respaldo ciudadano en medio de un contexto de presión fiscal y bajo crecimiento económico.

“Es natural que al subir el salario mínimo y el subsidio de transporte a dos millones de pesos, muchas personas que viven con un salario mínimo sientan un alivio. Y va a generar aplausos. Pero la función de un líder no es esa. La función de un líder es hacerlo responsable”, expresó el exministro. A su juicio, la medida desconoce la realidad financiera de miles de empleadores, en especial pequeños y medianos negocios.

Cárdenas advirtió que muchas empresas no cuentan con el margen suficiente para asumir el mayor costo laboral. En ese escenario, explicó, la consecuencia suele ser la reducción de personal o el traslado de trabajadores a esquemas de informalidad, donde los ingresos se ubican por debajo del salario mínimo y sin acceso a prestaciones.

El exministro también alertó sobre el impacto en variables macroeconómicas. En su lectura, incrementos elevados del salario mínimo presionan los precios, mantienen altas las tasas de interés y encarecen el crédito, lo que limita la inversión y frena la creación de empleo formal.

En su intervención, Mauricio Cárdenas insistió en que el presidente Gustavo Petro prioriza una estrategia política de corto plazo, aun cuando esto compromete la sostenibilidad del empleo formal y la estabilidad de la economía. “Ese tipo de decisiones no fortalecen el trabajo digno; lo ponen en riesgo”, concluyó.

Las declaraciones se suman a advertencias de analistas económicos y gremios empresariales, que señalan que un incremento del salario mínimo sin respaldo en productividad y crecimiento puede profundizar la informalidad laboral en Colombia.

¿En cuánto quedó el salario mínimo para 2026 en Colombia?

De acuerdo con un decreto firmado por el presidente, se estableció un incremento del 22,7 %, uno de los ajustes más altos de los últimos años. Con esta variación, el salario básico mensual pasó de $1.423.500 en 2025 a $1.746.882, según el decreto expedido por el Gobierno nacional.

A este valor se suma el auxilio de transporte, que completa un ingreso mensual total de $2.000.000 para los trabajadores que devengan el mínimo. Esto implica que dicho auxilio quedó alrededor de $253.118, con el fin de alcanzar la cifra global anunciada por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno nacional se indicó que la decisión busca proteger el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. Sin embargo, analistas económicos y gremios empresariales advierten que este nivel de ajuste incrementa de forma considerable los costos laborales, presiona los precios y puede afectar la sostenibilidad del empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

