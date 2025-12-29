El expresidente Iván Duque lanzó duras críticas al decreto emitido por el presidente Gustavo Petro, que establece un incremento del 22.7 % en el salario mínimo para 2026, elevándolo a 1’746.882 pesos mensuales. Duque calificó la medida como un “acto de irresponsabilidad” que podría causar pérdida de empleos formales, quiebras empresariales e inflación, comparándola con políticas de líderes como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: En cuánto quedó el salario integral en Colombia; cifra es envidiable y superó histórica barrera)

El anuncio de Petro se produjo el lunes 29 de diciembre durante una alocución presidencial, luego del fracaso en las negociaciones de la mesa de concertación salarial entre gobierno, sindicatos y empresarios.

Según el mandatario, este ajuste no solo responde a la inflación y la productividad, sino que busca establecer por primera vez en Colombia un “salario mínimo vital”, alineado con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con el auxilio de transporte, el ingreso total alcanzaría los 2 millones de pesos, beneficiando directamente a millones de trabajadores de bajos ingresos.

Lee También

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Duque publicó que esta “es la partitura de Chávez, Evo, Correa, etc.; se llaman ‘progresistas’, pero son pobresistas porque espantan la inversión”, agregando que estos personajes solo “destruyen a los generadores de empleo y llenan la sociedad de trabajadores informales”.

Aumentar el salario mínimo de manera desmedida, con un crecimiento mediocre de la economía, es un acto de irresponsabilidad que conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios. Es la partitura de Chávez, Evo,… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 30, 2025

Esta reacción se suma a un debate polarizado sobre la política económica del gobierno Petro. Durante su administración (2018-2022), Duque promovió incrementos más moderados en el salario mínimo, argumentando la necesidad de equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad laboral.

En contraste, Petro ha defendido el alza como una herramienta para reducir la desigualdad y estimular el consumo interno. En un tuit previo a su alocución, el presidente anticipó críticas y citó estudios econométricos que muestran una correlación inversa: mayores salarios mínimos tienden a bajar el desempleo, contrario a lo que sostiene la “estafa ideológica del neoliberalismo”.

Expertos indican que el aumento, el más alto en décadas, podría impulsar la demanda agregada en un contexto de crecimiento económico estancado –el PIB colombiano creció solo un 1.5 % en 2025 según proyecciones del Banco de la República–, pero también presionar los costos laborales para las micro y pequeñas empresas, que emplean al 80 % de la fuerza laboral formal.

Sindicatos como la CUT celebraron la decisión, viéndola como un paso hacia la justicia social, mientras que gremios empresariales como la Andi advirtieron sobre posibles despidos y mayor informalidad, que ya afecta al 48 % de los trabajadores.

(Ver también: Cuánto costará la hora nocturna, luego del anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia)

El decreto entrará en vigor el primero de enero de 2026 y podría desencadenar revisiones en contratos públicos y privados. Analistas prevén que esta medida intensifique el debate electoral rumbo a 2026, donde la economía será un eje central. Por ahora, el gobierno Petro mantiene que controlará la inflación mediante vigilancia de precios y fomento a la productividad, evitando traslados directos al consumidor.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.