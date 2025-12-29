El salario mínimo en el país ya se definió. Esto, tras un escenario de incertidumbre que rodeó la definición ante la falta de consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos antes del 15 de diciembre, fecha del primer plazo legal, que no se logró.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así quedó el auxilio de transporte para 2026 en Colombia; Petro lo definió por decreto)

Las centrales obreras, lideradas por la CUT, defendieron un incremento del 16 % para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que los gremios empresariales propusieron un aumento del 7,21 % con el fin de proteger la sostenibilidad de las empresas y contener la inflación.

El Gobierno manifestó su intención de lograr un acuerdo, aunque dentro del Ejecutivo existieron posturas favorables a un alza mayor. La ausencia de Fenalco en la mesa de concertación profundizó las tensiones, al considerar que el proceso perdió su carácter tripartito.

Lee También

Desde los sindicatos se descartó abiertamente la posibilidad de un acuerdo. Según la ley, tras el vencimiento del plazo inicial, las partes debieron presentar sus salvedades y entrar en una fase de negociación extraordinaria que llegó a su fin este lunes.

¿Cómo quedó el salario mínimo en Colombia?

Con la idea de establecer un salario mínimo vital, el presidente Petro decretó que el aumento que el salario mínimo en Colombia será del 22,7 %, por lo que quedará en 1’746.882 pesos en 2026.

Al mismo tiempo, el auxilio de transporte aumenta un 24,5 % y pasa de 200.000 a 253.118 pesos mensuales. Sumando el salario básico y el auxilio de transporte, el ingreso mínimo total mensual para 2026 con este escenario es de 2’000.000 pesos mensuales.

Este fue el anuncio del presidente:

¿Por qué las pensiones de salario mínimo aumentan en la misma proporción?

Esto ocurre porque la ley establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo vigente y que aquellas pensiones que están exactamente en ese nivel deben ajustarse para mantener esa equivalencia.

(Vea también: Precio del pollo asado en Colombia tomaría alas con aumento del salario mínimo: esto costará)

El objetivo es proteger el poder adquisitivo de los pensionados con menores ingresos frente al aumento del costo de vida.

Cuando el Gobierno, por concertación o por decreto, fija el nuevo salario mínimo, ese mismo porcentaje se aplica de manera automática a las pensiones mínimas.

Por ejemplo, si el salario mínimo sube un 10 %, las pensiones de un salario mínimo también se incrementan en 10 %. Este ajuste se realiza al inicio del año y no depende de la inflación ni de otros indicadores, sino directamente del aumento salarial.

Este mecanismo busca garantizar condiciones básicas de subsistencia para millones de pensionados que dependen de ese ingreso fijo. Sin embargo, también tiene efectos fiscales, ya que incrementa el gasto público en pensiones pagadas por el Estado, especialmente en regímenes como Colpensiones.

Además, al estar indexadas al salario mínimo, estas pensiones participan indirectamente en la dinámica inflacionaria, pues su aumento se traslada al consumo. En síntesis, la indexación asegura estabilidad para los pensionados más vulnerables, pero también plantea retos para la sostenibilidad del sistema pensional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.