El Gobierno Nacional, encabezado por Gustavo Petro, anunció que expedirá decretos durante la emergencia económica para imponer inversiones forzosas al sistema financiero.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión responde, según el mandatario, al supuesto incumplimiento del acuerdo alcanzado en agosto de 2024, cuando se retiró un proyecto similar a cambio de que la banca canalizara 250 billones de pesos hacia vivienda, agricultura, turismo y economía popular en un plazo de 18 meses.

El presidente afirmó que los recursos terminaron concentrados en créditos de consumo y no en actividades productivas ni en esquemas asociativos.

En su momento, ese pacto había sido presentado como una fórmula de concertación que evitaba la obligación legal, pero tras múltiples mesas de trabajo el Ejecutivo considera que no hubo resultados suficientes.

Lee También

En paralelo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó un decreto tributario que creará un impuesto al patrimonio para cerca de 15.000 grandes empresas, con tarifas diferenciales entre compañías productivas y rentísticas.

También se evalúan cambios a los gravámenes sobre juegos de azar y medidas para frenar el aumento del precio de la carne. Como alivio, se anunciaron créditos con tasas compensadas mediante Finagro y el Banco Agrario, dirigidos al agro y a las microempresas.

Qué es la emergencia económica y por qué se decreta en Colombia

La emergencia económica en Colombia es un estado de excepción previsto en la Constitución que permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley cuando se presentan hechos extraordinarios que amenazan el orden económico o social del país.

Durante su vigencia, el Gobierno puede crear impuestos temporales, modificar el presupuesto, redirigir recursos o intervenir sectores específicos para enfrentar la crisis, siempre bajo control posterior de la Corte Constitucional.

El presidente Gustavo Petro ha defendido este mecanismo argumentando que existen choques graves que requieren decisiones rápidas que el trámite ordinario en el Congreso no permitiría.

Entre las razones que ha mencionado están el impacto de fenómenos climáticos sobre la producción de alimentos, el aumento de ciertos precios internos, las dificultades fiscales y la necesidad de impulsar crédito hacia sectores productivos y poblaciones vulnerables.

Según el mandatario, la emergencia brinda herramientas para corregir fallas estructurales, proteger a los hogares y garantizar recursos para atender contingencias.

Sus críticos, en cambio, advierten que el uso frecuente de esta figura puede generar incertidumbre jurídica y afectar la confianza de inversionistas. En todo caso, los decretos deben estar directamente relacionados con las causas que motivaron la declaratoria y tienen un tiempo limitado de aplicación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.