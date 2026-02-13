En medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias que afectan a varias regiones del país, el Gobierno Nacional anunció la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas, con el fin de recaudar recursos para la atención de los damnificados y la reconstrucción de zonas impactadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estos son los impuestos que se pagan al comprar una vivienda usada en Colombia para 2026)

La medida fue presentada por Germán Ávila en el consejo de ministros del pasado jueves 12 de diciembre, en el que el Ejecutivo expuso la necesidad de contar con fuentes adicionales de financiación ante la magnitud de los daños causados por inundaciones, deslizamientos y afectaciones a infraestructura pública y viviendas.

El ministro de Hacienda explicó que el tributo estará enfocado en personas jurídicas con altos patrimonios, excluyendo a pequeños negocios y microempresas. La propuesta contempla un esquema progresivo: patrimonios líquidos hasta 30.000 millones de pesos enfrentarían una tarifa del 0,6 %, mientras que montos superiores asumirían una tarifa del 1,2 %.

Lee También

“Planteamos un impuesto al patrimonio de personas jurídicas (…) exactamente a las empresas de patrimonios más altos: un impuesto a las 15.000 más grandes empresas del país”, indicó Ávila

#ECONOMÍA | El Ministro de Hacienda Germán Ávila (@MinHacienda) reiteró que, pese a las críticas, uno de los decretos que se expedirá por la Emergencia Económica es el “impuesto al patrimonio de personas jurídicas (…) exactamente a las empresas de patrimonios más altos: un… pic.twitter.com/2U40ak0qQI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 13, 2026

La iniciativa se enmarca dentro de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, herramienta que permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para enfrentar situaciones de crisis. Según el Gobierno, los recursos recaudados a unas 15.000 empresas se destinarán a asistencia humanitaria, reconstrucción de viviendas, recuperación de vías y apoyo a comunidades afectadas.

Desde sectores empresariales surgieron cuestionamientos sobre el posible impacto del nuevo tributo en la inversión y la actividad productiva. No obstante, el Ejecutivo insiste en que se trata de una medida temporal y focalizada, orientada exclusivamente a responder a la contingencia climática.

¿Qué otras medidas e impuestos contempla la emergencia económica?

Además del impuesto al patrimonio, el Gobierno analiza ajustes en la tributación de los juegos de suerte y azar. La propuesta apunta a modificar la estructura del gravamen vigente y revisar beneficios fiscales que algunos operadores del sector han solicitado en los últimos años. Con esta medida, el Ejecutivo busca aumentar el recaudo proveniente de una actividad que mantiene alta circulación de recursos.

Otra alternativa en estudio incluye inversiones forzosas orientadas a fortalecer líneas de crédito a través de Bancóldex y Finagro. El propósito consiste en asegurar liquidez para empresas, productores y emprendedores ubicados en las zonas afectadas por la temporada de lluvias. Estos mecanismos permitirían canalizar recursos hacia actividades productivas clave para la recuperación económica regional.

El ministro de Hacienda también puso sobre la mesa una revisión de alivios tributarios aplicados en vigencias anteriores, bajo el argumento de que ese tipo de decisiones permitió acelerar ingresos fiscales en momentos críticos. La cartera económica evalúa si un esquema similar podría facilitar un flujo más rápido de recursos hacia la atención de la emergencia.

Las medidas aún están en fase de análisis técnico y jurídico dentro del marco de la declaratoria de emergencia económica. El alcance final dependerá de los decretos que expida el Ejecutivo en los próximos días y de la reacción de los sectores económicos involucrados.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.