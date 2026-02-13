La compra o venta de una propiedad implica más que acordar un precio entre comprador y vendedor. Los gastos notariales y registrales son una parte esencial del proceso, y pueden representar una proporción importante del presupuesto final cuando se cierra una transacción inmobiliaria en 2026.

Estos costos se definen por una combinación de tarifas que aplican notarías, oficinas de registro y, en algunos casos, entidades de control como la Superintendencia de Notariado y Registro para inscribir títulos de propiedad, otorgar escrituras públicas o actualizar documentos oficiales tras una compraventa.

Quienes participan en el sector inmobiliario deben tener en cuenta que estos gastos no son fijos en todos los casos, y pueden variar según el valor de la propiedad y las normas vigentes durante este año. Además, la forma de pago y la responsabilidad sobre cada rubro pueden influir en el monto total que pague cada parte.

Cuáles son los costos notariales y de registro al comprar una vivienda

Entre impuestos, derechos notariales y gastos de registro, el comprador puede destinar entre 2 % y 4 % adicional sobre el precio del inmueble, dependiendo del valor comercial y del departamento donde se ubique la propiedad.

Los pagos corresponden principalmente a tributos departamentales y derechos administrativos que permiten formalizar la transferencia del bien ante notaría y dejar constancia oficial del nuevo propietario en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

De acuerdo con Metrocuadrado los impuestos y costos al comprar vivienda son:

Impuesto de registro:

Es uno de los cobros más importantes y equivale aproximadamente al 1,67 % del valor de la compraventa. Este porcentaje puede variar levemente según el departamento. El comprador asume el 100 % de este impuesto, que permite inscribir la escritura y formalizar la titularidad del inmueble.

Impuesto de beneficencia:

Corresponde a un tributo departamental que ronda el 0,29 % del valor del inmueble. También lo paga el comprador y se liquida junto con el impuesto de registro.

Derechos notariales (escritura pública):

El costo de la escritura equivale aproximadamente al 0,54 % del valor de la venta. Por tradición y práctica común, este valor se divide en partes iguales entre comprador y vendedor, es decir, cada uno asume cerca del 0,27 %. La tarifa exacta depende de la tabla oficial vigente para 2026.

Retención en la fuente:

Corresponde al 1 % del valor de la venta cuando el vendedor es persona natural residente en Colombia. Este valor lo descuenta el comprador al momento del pago y lo consigna ante la Dian.

Aunque el dinero sale del valor que recibe el vendedor, el comprador actúa como agente retenedor y debe efectuar el trámite tributario correspondiente.

Si el vendedor es persona jurídica, la tarifa puede cambiar según su régimen tributario.

Certificados y otros documentos:

Se deben incluir gastos adicionales como el certificado de tradición y libertad, copias auténticas, autenticaciones y derechos de carpeta, cuyos valores son fijos o de bajo impacto porcentual, pero influyen en el total final.

¿Cuánto se paga en total?

Si una vivienda usada cuesta, por ejemplo, $400 millones, el comprador podría asumir aproximadamente:

$6,68 millones por impuesto de registro (1,67 %)

$1,16 millones por beneficencia (0,29 %)

Cerca de $1,08 millones por su parte de derechos notariales

Valores adicionales por certificados y trámites

En este escenario, el desembolso adicional puede superar los $9 millones, sin contar otros costos como estudio de crédito o avalúo en caso de financiación.

Por eso, expertos recomiendan incluir estos montos dentro del presupuesto desde el inicio del proceso de compra, para evitar desajustes financieros al momento de firmar la escritura.

Consejo para compradores y vendedores



Antes de firmar cualquier acuerdo, es recomendable que ambas partes consulten con un abogado especializado o un agente inmobiliario con experiencia, para que aclaren quién asume cada costo y eviten malentendidos durante el proceso.

También es útil solicitar un cálculo detallado de gastos notariales y registrales, con cifras aproximadas, para entender cómo impactan en el monto total a pagar.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.