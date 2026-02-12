El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cuenta con alternativas para que las personas que no están afiliadas por cesantías puedan acceder a un crédito de vivienda a través del programa de Ahorro Voluntario Contractual. Esta modalidad está dirigida especialmente a trabajadores independientes, emprendedores y ciudadanos sin vínculo laboral formal que buscan financiar vivienda sin depender del esquema tradicional de cesantías.

Para iniciar el proceso, el interesado debe afiliarse al FNA mediante ahorro voluntario y cumplir un puntaje mínimo de 400 puntos, requisito indispensable para presentar la solicitud de crédito. Este puntaje se obtiene a partir del cumplimiento en los aportes pactados y la constancia en el ahorro.

Modalidades de financiación para independientes en Fondo Nacional de Ahorro

Los afiliados pueden acceder a créditos en pesos o en Unidades de Valor Real (UVR), lo que permite ajustar las condiciones del préstamo según la capacidad de pago y las proyecciones financieras del solicitante. Esta flexibilidad facilita que más personas encuentren una opción acorde a su perfil económico.

Entre los beneficios se incluyen la posibilidad de hacer abonos anticipados sin penalización y la inclusión de seguros de vida e incendio, que brindan respaldo durante la vigencia del crédito.

El FNA también permite presentar una solicitud conjunta con otro afiliado, siempre que ambos acrediten ingresos de manera individual. En caso de contar con un deudor solidario no afiliado, este deberá aportar la documentación exigida y autorizar la consulta en centrales de riesgo.

Requisitos para ahorro voluntario en el Fondo Nacional de Ahorro

Los requisitos varían de acuerdo con la situación laboral del solicitante:

Empleados formales: deben presentar copia de la cédula, certificación laboral reciente y comprobantes de pago.

Trabajadores independientes: deben adjuntar extractos bancarios, Registro Único Tributario (RUT), certificado de cámara de comercio si aplica y, en algunos casos, declaración de renta.

Pensionados: deben aportar certificación de ingresos y desprendibles de pago recientes.

Además, los recursos depositados en la cuenta de ahorro voluntario no pueden estar embargados ni pignorados al momento de la solicitud.

Una vez radicada la documentación, comienza la evaluación de viabilidad crediticia, que puede tardar aproximadamente una semana. Si el resultado es favorable, se expide la carta de aprobación y se avanza a la etapa de legalización, que incluye avalúo del inmueble, estudio de títulos y trámites notariales y de registro.

Esta fase puede extenderse varias semanas, dependiendo de la complejidad del caso. Tras cumplir los requisitos legales, el desembolso suele concretarse en pocos días hábiles.

Con el Ahorro Voluntario Contractual, el Fondo Nacional del Ahorro busca ampliar el acceso al crédito hipotecario para ciudadanos que no cuentan con cesantías administradas por la entidad. La medida abre una puerta para quienes desean adquirir vivienda nueva, usada o construir en lote propio, fortaleciendo la cultura del ahorro como base para acceder a financiación formal.

