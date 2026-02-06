El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una medida histórica para el acceso a vivienda en Colombia: la eliminación de la cuota inicial para quienes compren por primera vez vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), ofreciendo financiación del 100% del valor del inmueble.

Sigue a PULZO en Discover

La presidenta del FNA, Laura Roa, explicó que esta decisión busca ampliar la inclusión financiera y permitir que familias con menores ingresos puedan adquirir vivienda propia, rompiendo el esquema tradicional de la banca, que exige cuotas iniciales entre 20% y 30% y ofrece financiación parcial.

La entidad también destacó que mantiene tasas de interés competitivas frente al mercado.

Para vivienda VIP, la tasa parte desde UVR + 0, equivalente a cerca de 5,3% efectivo anual; para VIS, desde UVR + 2 (alrededor de 7,3%); y para vivienda No VIS, desde 9,3%, con variaciones según ingresos y perfil financiero.

Lee También

En este último segmento, el FNA financia hasta el 90% del valor. El anuncio podría generar una mayor competencia en el sector financiero, obligando a otras entidades a revisar sus condiciones.

El FNA afirmó que los riesgos están controlados, con una cartera vencida cercana a 7,1% y una solvencia cercana a 60%. En 2025 aprobó 44.000 créditos y para 2026 espera desembolsar $2,4 billones en cerca de 25.000 operaciones.

Qué es el FNA y cómo funciona en Colombia

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad financiera pública de Colombia, creada en 1968, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a vivienda y educación a los trabajadores del país.

Está adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se caracteriza por promover el ahorro como mecanismo para acceder a crédito en condiciones favorables.

El FNA se nutre principalmente de las cesantías de los trabajadores afiliados, tanto del sector público como del privado, aunque también permite la afiliación voluntaria mediante ahorro mensual.

A partir de estos recursos, la entidad ofrece créditos hipotecarios para la compra, construcción o mejora de vivienda, especialmente en los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Además, otorga créditos educativos para financiar estudios superiores dentro y fuera del país. Una de las particularidades del Fondo Nacional del Ahorro es que evalúa la capacidad de pago de los solicitantes con criterios distintos a los de la banca tradicional, lo que amplía las posibilidades de acceso al crédito para personas con ingresos bajos o informales.

Asimismo, el FNA suele ofrecer tasas de interés competitivas y plazos amplios. En conjunto, el Fondo Nacional del Ahorro cumple un papel clave en la política pública de vivienda y educación, al contribuir a la inclusión financiera y a la reducción del déficit habitacional en Colombia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.