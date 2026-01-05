El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el venidero aumento en los precios de la vivienda nueva y cuestionó a algunas empresas constructoras por, según él, engañar a sus clientes.

A través de un mensaje en X, solicitó a estas compañías dejar de afirmar que los precios de las viviendas deben indexarse automáticamente al mismo porcentaje del incremento del salario vital, pues consideró que esa práctica constituye una estafa de carácter delictivo.

Petro señaló que el costo laboral representa solo una parte del costo total de la construcción y que no puede usarse como único argumento para justificar alzas generalizadas en los precios de los inmuebles.

El mandatario explicó que otros componentes clave del costo de la vivienda, como varios materiales importados utilizados en la construcción de vivienda nueva, han registrado caídas en sus precios, lo que contradice la necesidad de incrementos tan altos para los compradores.

En ese contexto, pidió a la Superintendencia de Vigilancia adelantar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones necesarias contra las constructoras que estén incurriendo en estas prácticas.

Además, solicitó al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar recursos de subsidios a aquellas constructoras que, según su denuncia, estén estafando a los clientes.

Petro recalcó que su fin es evitar que los recursos públicos terminen beneficiando a empresas que incumplen con prácticas justas en el mercado inmobiliario.

¿Aumento del salario mínimo afectará precios de viviendas?

El aumento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7%, sí tendrá efectos relevantes en el sector vivienda, especialmente por la indexación de precios al salario mínimo.

La Vivienda de Interés Social es una de las más impactadas, ya que sus topes máximos se calculan en salarios mínimos legales mensuales, lo que genera incrementos automáticos y significativos en los precios.

Con el nuevo ajuste, una vivienda VIS de hasta 150 salarios mínimos pasaría de costar cerca de 213 millones de pesos a aproximadamente 262 millones, mientras que una de 135 salarios mínimos subiría de 192 millones a unos 236 millones.

Estos aumentos dificultan el acceso a vivienda para hogares de ingresos bajos y medios, sobre todo si los subsidios estatales no crecen al mismo ritmo. La Vivienda de Interés Prioritario también se ve afectada, pues tanto sus precios como los subsidios están definidos en salarios mínimos.

Aunque desde el Gobierno se ha planteado la posibilidad de desindexar estos topes para evitar la exclusión de más familias del mercado formal, por ahora los valores se ajustan de manera automática.

Informes del Banco Popular proyectan incrementos acumulados significativos durante el actual gobierno, mientras Camacol advierte que el alza salarial podría aumentar los costos totales de construcción en alrededor de 4%. Según el gremio, este impacto podría traducirse en un incremento cercano al 10% en el precio final de la vivienda, afectando a los sectores más vulnerables.

