El reciente aumento del salario mínimo en Colombia en 2026 ha producido cambios significativos en diversos programas socioeconómicos, particularmente en los subsidios de vivienda que se ajustan automáticamente en función del nuevo salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). El anuncio fue hecho el pasado 29 de diciembre por el presidente de la república, Gustavo Petro, quien informó que el salario vital se establecería en 1.750.905 pesos y 2.000.000 de pesos, incluyendo el subsidio de transporte.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así quedó el auxilio de transporte para 2026 en Colombia; Petro lo definió por decreto)

Este aumento relevante lleva consigo un ajuste en los precios máximos de la vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), produciendo una redefinición en las condiciones de acceso a estas viviendas para miles de familias colombianas en distintas ciudades del país.

Los precios tope para viviendas de interés prioritario (VIP) y vivienda de interés social (VIS) se establecen proporcionalmente a los SMMLV, lo que significa que estos precios aumentarán al mismo ritmo que el incremento del salario mínimo. Para 2026 los topes queda establecidos de la siguiente manera: para la vivienda de interés rioritario (VIP) un máximo de 90 SMMLV, lo que equivale a 157.581.450 pesos. Por otro lado, la vivienda de interés social (VIS) general tiene como límite 135 SMMLV, llegando a los 236.372.175 pesos. En ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla los precios para la VIS pueden llegar hasta los 262.635.750 pesos.

Lee También

Sin embargo, este panorama descrito por el Gobierno representa un arma de doble filo para muchas familias colombianas. Aunque este incremento del SMMLV mejora la capacidad económica de los hogares de bajos ingresos, genera complicaciones para aquellos que ya iniciaron el proceso de compra de una vivienda de interés social, pues los contratos de compraventa de VIS ajustan el precio final al SMMLV del año de escrituración. En consecuencia, aquellos que abonaron la cuota inicial en 2025 y reciben su vivienda en 2026 podrían enfrentarse a un significativo aumento en el saldo pendiente.

Cómo quedará el subsidio de vivienda con las cajas de compensación

Otra de las principales modificaciones en 2026 se da en los montos del subsidio con cajas de compensación, los cuales, según los ajustes, se expresarán en múltiplos del SMLMV. Por tanto, este subsidio se incrementará de 42.705.000 en 2025 a 52.528.500 en 2026, para aquellas personas con ingresos de hasta 2 SMLMV (3.501.810), según datos hechos por Blu Radio.

Otro de los cambios se evidencia en el subsidio concurrente, financiado por el Gobierno Nacional, que se incrementará a 20 SMLMV (35.018.100) en 2026. Este apoyo se ofrece a quienes no sean propietarios de vivienda y cuya propiedad sea de interés social, sin considerar el puntaje del Sisbén, de acuerdo con la emisora.

Además, se producirán aumentos en el subsidio de vivienda para arrendamientos, el cual, en 2026, ascenderá al 60 % del SMLMV, es decir, unos 1.050.543 pesos. Este monto no debe exceder el 90 % del canon de arrendamiento mensual, lo que facilita el acceso a viviendas temporales para sectores de ingresos más bajos, según el informe periodístico.

Esta reforma también ha dado lugar a medidas específicas para las áreas rurales y para los jóvenes entre 18 y 29 años. El Gobierno ofrece a la población rural el subsidio de vivienda social para el campo, que llegará hasta 70 SMLMV (122.566.500 pesos) para la construcción rural en 2026. Asimismo, el Fondo Nacional de Ahorro (FNA) ofrece créditos preferenciales para los jóvenes, con tasas de interés más favorables que las del sector financiero convencional.

Por otro lado, los subsidios regionales miran a cada localidad. En Bogotá, por ejemplo, se encuentra el programa de vivienda del Gobierno, que otorga un millón de pesos mensuales durante hasta 18 meses, asistiendo en el pago del arrendamiento. Se espera que próximamente otras administraciones locales anuncien sus ajustes de precios.

En síntesis, este decreto no solo redefine el acceso a la vivienda social, sino que refleja el efecto dominó en la economía cotidiana que tiene el incremento del salario mínimo, afectando directamente a miles de familias colombianas que sueñan con tener una vivienda propia.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.