Luego de que el Gobierno decretó un aumento del 22,7 % en el salario mínimo, varios analistas económicos reaccionaron en la red social X, donde advirtieron sobre posibles efectos negativos en las finanzas públicas, la inflación, el empleo y sectores como las pensiones y la vivienda de interés social.

Las críticas se concentraron en el impacto fiscal del incremento y en el riesgo de que el alza termine afectando a los mismos trabajadores que busca beneficiar.

Y es que, con la idea de establecer un salario mínimo vital, el presidente Petro decretó que el salario mínimo en Colombia quedará en 1’746.882 pesos en 2026.

Al mismo tiempo, el auxilio de transporte aumenta un 24,5 % y pasa de 200.000 a 253.118 pesos mensuales. Sumando el salario básico y el auxilio de transporte, el ingreso mínimo total mensual para 2026 con este escenario es de 2’000.000 pesos mensuales.

Este fue el anuncio del presidente:

Salario mínimo 2026: alerta por impacto en pensiones y vivienda VIS

Uno de los pronunciamientos más detallados fue el del analista Melquisedec Torres, quien cuestionó el alcance del aumento y aseguró que uno de los mayores beneficiados serían los megapensionados.

Según explicó en X, el incremento del salario mínimo elevaría la nómina de Colpensiones en 6,7 billones de pesos frente a 2025 y traería un déficit adicional de 3,1 billones de pesos en el presupuesto nacional, únicamente por ese rubro.

Torres también advirtió efectos directos sobre la vivienda de interés social (VIS), cuyos topes están atados al salario mínimo. De acuerdo con sus cálculos, con el aumento cercano al 23 %:

El tope de 150 salarios mínimos pasaría de $213 millones a $262 millones.

El tope de 135 salarios mínimos subiría de $192 millones a $236 millones.

Para el analista, estos cambios tendrían consecuencias en el acceso a vivienda y en el costo de los proyectos VIS.

¿Felices con un alza desmesurada del salario mínimo?

Pues más felices los mega pensionados, sus pensiones serán mucho más jugosas: El alza incrementará la nómina de Colpensiones en $6,7 billones respecto a 2025 y producirá un déficit en el presupuesto nacional de $3,1 billones… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) December 29, 2025

Más inflación, informalidad y presión fiscal por aumento del salario mínimo

Por su parte, el economista Andrés Pardo calificó el aumento como un “despropósito” y criticó la politización del salario mínimo. En varios mensajes publicados en X, advirtió que el incremento podría provocar una inflación más alta de la prevista en 2026, debido al traslado de mayores costos laborales a los precios finales.

Pardo también señaló que las expectativas de inflación aumentarían de forma significativa, lo que podría agravar el alza de precios durante el próximo año.

En materia laboral, alertó que la informalidad, que según cifras ya había subido al 56,1 % en octubre de 2025, continuaría creciendo, y que algunas empresas —especialmente pymes— podrían quebrar o verse obligadas a reducir sus nóminas.

Además, sostuvo que el aumento le costaría al Gobierno más de 5 billones de pesos, en un contexto de estrechez fiscal, y que el Banco de la República podría verse forzado a subir tasas de interés, incluso con incrementos cercanos a 200 puntos básicos.

Qué despropósito y qué politización tan lamentable del salario mínimo con este aumento de 23%:

📍La inflación va a ser mucho más alta de lo que se anticipaba en 2026. Ese aumento tan fuerte de los costos laborales se va a traspasar a los consumidores finales a través de mayores… pic.twitter.com/7sDyOB89wK — Andres Pardo A. (@andrespardoa) December 30, 2025

Datos del Dane refuerzan temores sobre el empleo formal

En otro trino, Pardo citó datos del Dane y análisis de Fedesarrollo, según los cuales el número de empleados que ganan un salario mínimo o más se redujo en 427.000 personas entre enero y octubre de 2025, frente al mismo periodo de 2024.

En contraste, los asalariados con ingresos inferiores a un salario mínimo aumentaron en 828.000 personas, mientras que los trabajadores independientes, en su mayoría informales, crecieron en 417.000.

Pues… según datos del @DANE_Colombia, el número de asalariados con ingresos de 1 salario mínimo o más se redujo en 427 mil entre enero y octubre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, mientras que el número de asalariados con ingresos inferiores a un salario mínimo aumentó en… https://t.co/WdKrPQvgBj pic.twitter.com/gTlTeNPihh — Andres Pardo A. (@andrespardoa) December 29, 2025

Para los analistas, estas cifras refuerzan el temor de que un aumento elevado del salario mínimo termine profundizando la informalidad y reduciendo el empleo formal en el país.

