Con el arranque de 2026, miles de hogares en Colombia deberán ajustar las cuentas relacionadas con el pago de sus empleadas domésticas, luego de que el Gobierno nacional fijara el nuevo salario mínimo por decreto, ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos en la mesa de concertación.

Como ocurre cada año, el incremento del salario mínimo impacta de manera directa el valor que, como mínimo, debe recibir una trabajadora del servicio doméstico, ya sea que labore tiempo completo, medio tiempo o por días.

Con el nuevo salario mínimo decretado para 2026, el pago diario de una empleada doméstica no puede ser inferior a 58.229 pesos, valor que resulta de dividir el salario mínimo mensual (1’746.882 pesos) entre 30 días, como lo establece la normatividad laboral vigente.

Acá, el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del 22,7 % en el salario mínimo:

A este monto debe sumarse el auxilio de transporte diario, que para 2026 corresponde a 8.437 pesos por día trabajado, siempre y cuando la empleada devengue hasta dos salarios mínimos y no resida en el lugar de trabajo.

En consecuencia, el pago mínimo diario total para una empleada doméstica en 2026 sería de unos 66.700 pesos, incluyendo salario y auxilio de transporte.

¿Cuánto debo pagarle a mi empleada por días en Colombia en 2026?

En Colombia es legal contratar empleadas domésticas por días, pero eso no exime al empleador de cumplir con todas las obligaciones laborales. El pago debe hacerse de manera proporcional al número de jornadas trabajadas en el mes, respetando siempre el salario mínimo diario y el auxilio de transporte correspondiente.

Por ejemplo, si una trabajadora labora dos días a la semana, el empleador deberá multiplicar el valor diario (66.700 pesos) por el número de días efectivamente trabajados en el mes.

Más allá del salario, uno de los aspectos más importantes es la seguridad social. De acuerdo con firmas especializadas en derecho laboral, los aportes a salud, pensión y riesgos laborales para trabajadores del hogar se calculan según los días trabajados en cada vivienda.

Para 2026, los pagos a seguridad social pueden oscilar entre $ 78.606 y $ 213.546, siempre y cuando la trabajadora cuente con cobertura en salud como beneficiaria o esté afiliada al régimen subsidiado. Estos valores también quedarán sujetos a ajustes una vez se confirme el salario mínimo definitivo.

La afiliación a salud, pensión y riesgos laborales es obligatoria, incluso si la empleada trabaja solo uno o dos días por semana. El objetivo de esta exigencia es reducir la informalidad, históricamente alta en el servicio doméstico.

El empleador debe hacer estos aportes a través de la planilla Pila, utilizando el tipo de cotizante correspondiente al trabajador del servicio doméstico (generalmente el tipo 51), conforme a la normatividad vigente y sus actualizaciones más recientes.

Este requisito aplica para:

Empleadas internas o externas

Trabajo a tiempo completo o jornada parcial

Contratos por días, semanas o mensual

