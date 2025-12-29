Este lunes, 29 de diciembre, hay una gran discusión entre trabajadores y empresarios debido al anuncio del presidente Gustavo Petro con respecto al salario mínimo para 2026, pues lo aumentó en un 22.7 % y quedó en 2’000.000 de pesos contando al auxilio de transporte (que será de 253.118 pesos.).

Esto ha desatado toda una discusión, puesto que los trabajadores se muestran contentos porque van a tener más dinero en el bolsillo, mientras que los empresarios aseguran que esto puede causar más desempleo y que así mismo aumente la informalidad.

Uno de los señalamientos más fuertes en contra del presidente llegó de Fenalco, pues su máximo representante, Jaime Alberto Cabal, aseguró que lo que está haciendo el mandatario es mentirles a los colombianos justo en un año de elecciones, que, dijo él, parece ser lo único importante en el momento.

“El presidente es mentiroso y está engañando a los colombianos para hacer política. Lamentablemente los trabajadores creen que entre más plata tengan en el bolsillo es mejor, pero muchos no se dan cuenta que en la misma proporción van a subir los costos, no solo los laborales, sino de los productos y los servicios, al igual que los costos que están indexados al salario mínimo”, dijo el presidente de Fenalco, en diálogo con Red+ Noticias.

Y agregó: “Es decir, esto como usted lo dice y lo dijimos en nuestro comunicado es pan de hoy y hambre para mañana, pero yo creo que eso va a ser muy rápido, va a ser un deterioro muy rápido, un crecimiento de la informalidad desmesurado para los colombianos. Prácticamente lo que han hecho el presidente y el ministro Sanguino es jugar con el país y engañar a los empresarios y los ciudadanos de una manera que no le importa lo que va a pasar solo por la ambición empresarial de seguir en el poder”.

Y es que este valor para las empresas pequeñas y medianas no será sencillo de asimilar, teniendo en cuenta que el crecimiento de la economía viene en un 3 %, pero los gastos va a subir en casi el 23 %, lo que significa que se podría presentar un escenario en el que los despidos podrían ser más constantes y la informalidad mucho mayor de la que ya se presenta.

