El mercado laboral colombiano se prepara para un cierre de 2025 y un inicio de 2026 marcado por cambios históricos en la remuneración de los trabajadores. La combinación de la Ley 2466 (Reforma Laboral), la reducción gradual de la jornada laboral y un incremento del 22.7 % en el salario mínimo, redefinirá el valor de la nocturnidad en el país.

Sigue a PULZO en Discover

El cambio más inmediato para los colombianos ocurrió este 25 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, el recargo nocturno —que anteriormente iniciaba a las 9:00 p.m.— comenzó a contabilizarse desde las 7:00 p.m. Este ajuste de dos horas adicionales por jornada impactará directamente en sectores con operación 24/7, como seguridad, salud, gastronomía y logística.

Cuánto costará la hora nocturna en 2026

Con los $ 1’746.882 (un 22.7 % más frente a 2025), el valor de la hora ordinaria se verá presionado al alza no solo por el aumento del sueldo, sino porque el total de horas mensuales bajará debido a la ley de reducción de jornada.

Lee También

Bajo estas premisas, los valores estimados para 2026 quedarían así:

Período 1: enero 1 a julio 14 de 2026

En este lapso, el salario ya subió, pero la jornada sigue siendo de 44 horas semanales (lo que equivale a 220 horas al mes para efectos de cálculo legal).

Salario mínimo 2026: 1’746.882 pesos.

Hora ordinaria diurna: 7.940 pesos.

Recargo nocturno (35 %): 2.779 pesos.

Valor total hora nocturna: 10.719 pesos.

Período 2: julio 15 a diciembre 31 de 2026

Aquí es donde el valor se “dispara”. Al bajar la jornada a 42 horas semanales, el divisor mensual pasa a ser 210 horas. Al dividir el mismo sueldo entre menos horas, cada hora vale más.

Salario mínimo 2026: 1’746.882 pesos.

Hora ordinaria diurna: 8.318 pesos.

Recargo nocturno (35 %): 2.911 pesos.

Valor total hora nocturna: 11.229 pesos.

¿Cuánto costará la hora los fines de semana?

Este es el cambio más fuerte. La Reforma Laboral aumenta el recargo por trabajar en días de descanso. En julio de 2026, el recargo dominical subirá al 90 %.

Si usted trabaja un domingo después de las 7:00 p. m., el pago será el siguiente:

Primer semestre del año: 17.071 pesos por hora.

Segundo semestre del año: 18.716 pesos por hora.

En pocas palabras, por cada hora trabajada en un domingo de noche a finales de 2026, un trabajador ganará casi lo que hoy cuestan tres horas ordinarias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.