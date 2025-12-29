En el complejo ecosistema laboral colombiano, el salario integral se mantiene como una de las figuras más relevantes para cargos de alta responsabilidad y remuneración. Esta modalidad, que busca simplificar la relación contractual al agrupar sueldo y prestaciones en un solo pago mensual, requiere un análisis cuidadoso, especialmente frente a las expectativas económicas del próximo año.

Qué es el salario integral

A diferencia del esquema tradicional, el salario integral es una remuneración que compensa de antemano el valor del trabajo ordinario y el factor prestacional. Esto significa que en el cheque mensual ya están incluidas las primas legales, las cesantías y sus intereses, así como los recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo.

Es fundamental recordar que las vacaciones son el único concepto que no se incluye en esta bolsa, por lo que el trabajador conserva su derecho a disfrutarlas y pagarlas por separado.

Para que un salario sea legalmente considerado integral, debe sumar al menos 13 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Su cálculo se divide en dos bloques:

Factor Salarial (70 %): representa la base del sueldo y es el monto sobre el cual se calculan los aportes a salud, pensión y ARL. Equivale a 10 SMMLV. Factor Prestacional (30 %): es el monto destinado a cubrir las prestaciones mencionadas anteriormente. Equivale a 3 SMMLV.

En cuánto quedó el salario integral en Colombia

Tomando como base el salario mínimo de 2025, fijado en $1.423.500, y aplicando un incremento proyectado del 22.7 % para el 2026, el nuevo salario mínimo se situaría en $1’746.882.

Bajo este escenario, el salario integral en Colombia cruzaría una frontera histórica:

Factor Salarial (10 SMMLV): $17’468.820.

Factor Prestacional (3 SMMLV): $5’240.646.

Monto Mínimo Salario Integral 2026: $22’709.466.

Desafíos para el trabajador y la empresa

Para las empresas, este aumento representa un ajuste significativo en sus costos de nómina de alta gerencia. Para el trabajador, aunque el ingreso mensual es considerable, el esquema exige una disciplina financiera rigurosa, ya que no recibirá “dinero extra” en junio ni en diciembre.

Con este panorama, tanto empleadores como empleados deberán revisar sus contratos antes de finalizar el 2025 para asegurar que la remuneración cumpla con los mínimos legales que dictará la economía del 2026.

