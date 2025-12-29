Este lunes 29 de diciembre, sobre las 7:00 de la noche, el Gobierno Nacional anunciará oficialmente cómo quedará el salario mínimo para 2026, pues luego de que los trabajadores y empresarios no llegaron a un acuerdo, la cifra se decidirá por medio de un decreto que será anunciado en las próximas horas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también:$ 142.000: la cifra para aumento del salario mínimo que enfrenta a empresarios y sindicatos)

Ahora, hay una gran discusión en las redes sociales porque se filtró que el aumento que anunciaría el Gobierno sería del 23 %, un número bastante alto que nunca se había alcanzado en el país.

Lee También

En principio, esta cifra sería una gran ayuda para los trabajadores, ya que ganarían más dinero por sus trabajos que les ayudaría a pagar más cosas. Sin embargo, la lectura tiene que ir mucho más allá, ya que muchas empresas sufrirían por los altos costos, tendrían que salir de trabajadores, aumentaría el desempleo y así mismo la informalidad, que de por sí ya es bastante alta.

Y es que el aumento real no sería solo de los 327.405 pesos de base, sino a eso hay que sumarle cuestiones como auxilios, primas, vacaciones y mucho más.

De hecho, Ariel Ricardo Armel, director de Fundación Libremente, hizo los cálculos y las cuentas serían las siguientes:

Salario mensual: 1’750.905 pesos.

Auxilio de transporte: 246.000 pesos.

Cesantías: 166.342 pesos.

Intereses sobre cesantías: 19.969 pesos.

Prima de servicios: 166.342 pesos.

Vacaciones: 73.013 pesos.

Aportes a pensión: 210.109 pesos.

Aportes a salud: 148.827 pesos.

Riesgos laborales: 121.863 pesos.

Caja de compensación: 70.036 pesos.

Con esas cuentas, a una empresa le tocaría pagar 2’973.406 pesos al mes por trabajador, lo cual afecta directamente a las empresas pequeñas e incluso medianas, como las panaderías, las tiendas, las droguerías y más, causando un impacto económico muy grande, ya que de nuevo aumentaría el desempleo y así mismo la informalidad, recordando que actualmente son miles los que trabajan bajo este modelo.

Esto es lo que tendría que pagar un empleador al mes si uno de sus empleados ganará el SMLV con el aumento propuesto por Petro. El camino directo a la quiebra de micro y pequeñas empresas y más colombianos trabajando en la informalidad. Más miseria para el pueblo colombiano. pic.twitter.com/ntX4SOKrN9 — Ariel Ricardo Armel (@arielarmelv) December 29, 2025

(Ver también: “Regalo de Navidad”: mintrabajo habló del aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia)

Lo cierto es que este número fue uno que se filtró en las últimas horas, pero la realidad es que hay que esperar la alocución presidencial de las 7:00 de la noche para conocer el valor oficial del salario mínimo que regirá en 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.