El anuncio del nuevo salario mínimo de 2026 en Colombia obliga a llevar a cabo algunas cuentas para tener el valor preciso de la hora no solo a comienzo de año, sino a mediados cuando cambie la jornada semanal.

Sigue a PULZO en Discover

Con un incremento del 22,7 % al salario mínimo básico actual de 1’423.500 pesos, el nuevo salario mínimo básico mensual para 2026 es de 1’746.882 pesos.

Al mismo tiempo, el auxilio de transporte aumenta en una proporción similar de 24,5 % y pasa de 200.000 a 253.118 pesos mensuales. Sumando el salario básico y el auxilio de transporte, el ingreso mínimo total mensual para 2026 con este escenario es de 2’000.000 pesos mensuales.

Sin embargo, en este ejercicio solo se debe tomar el salario básico porque el auxilio de transporte no se usa para calcular el valor de la hora trabajada ordinaria en el panorama nacional.

Lee También

La jornada máxima legal en Colombia desde el 15 de julio de 2025 es de 44 horas semanales, según la Ley 2101 de 2021, que reduce gradualmente las horas laborales sin disminuir el salario. A mediados de 2026 será de 42 horas.

Para calcular cuánto queda el valor por hora con ese salario de 1’565.850 y una jornada de 44 horas por semana, primero se obtiene aproximadamente el número de horas mensuales trabajadas. El Ministerio de Trabajo indicó que la hora ordinaria se calcula con base en 220 horas mensuales para esta cantidad y con 210 al llegar a la 42 a mitad de 2026.

Para calcular cuánto sería el salario mínimo por hora, se toma el salario básico mensual (sin auxilio de transporte) y se divide por el número de horas trabajadas en el mes.

Dividiendo el salario mensual por 44 horas (1’746.882 ÷ 220), el resultado es de 7.940 pesos por hora ordinaria. Este sería el valor aproximado de una hora de trabajo bajo el nuevo salario mínimo con un aumento del 22,7 % y la mencionada jornada semanal si se mantiene ese monto como salario básico para 2026.

Con 42 horas, cifra a la que se llega a mediados de 2026 y al dividir el salario mensual proyectado de 1’746.882 pesos por 210 horas mensuales, el resultado es un valor cercano a 8.318 pesos por hora ordinaria en julio.

En cada año la cifra final depende de la negociación entre el Gobierno, gremios y trabajadores, y puede variar según inflación, productividad y condiciones económicas generales. Si no se logra, se determina por decreto como en este caso.

¿Por qué bajan las horas de trabajo en la jornada semanal en Colombia?

En Colombia la jornada laboral semanal está bajando gradualmente porque así lo estableció la Ley 2101 de 2021, una norma aprobada por el Congreso para reducir el tiempo de trabajo sin disminuir el salario ni afectar los derechos de los trabajadores.

Esta ley modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo para que la jornada máxima legal vaya de 48 horas semanales (el antiguo máximo) a 42 horas semanales, con una disminución progresiva en varios años hasta llegar a esa meta final.

El objetivo principal de esta reducción es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles más tiempo libre para descansar, compartir con sus familias, estudiar o atender asuntos personales, sin que eso signifique una pérdida de ingresos o beneficios laborales.

La ley fue diseñada para que los empleados sigan recibiendo el mismo salario aun trabajando menos horas y para que la productividad no se vea afectada, mediante medidas de flexibilidad y ajuste entre empleadores y trabajadores.

La reducción de la jornada se ha ido implementando año tras año: desde 2023 pasó de 48 a 47 horas semanales, luego a 46, y en 2025 quedó en 44 horas semanales. El plan es que a partir del 15 de julio de 2026 la jornada máxima sea de 42 horas semanales.

Todo eso sirve para quienes sacan papel y lápiz luego del anuncio del salario mínimo para 2026 en Colombia.



* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.