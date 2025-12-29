Este lunes, 29 de diciembre, Gustavo Petro tuvo una alocución presidencial en la que dio a conocer el valor oficial del salario mínimo para 2026, destacando que el aumento fue del 22.7 % y por eso los trabajadores recibirán 2’000.000 de pesos contando el auxilio de transporte (que será de 253.118 pesos.).

Así fue el anuncio:

Esto, en principio, parece una gran noticia para los trabajadores, ya que recibirán más dinero con el que podrán comprar y pagar más cosas en su día a día.

Sin embargo, la lectura del aumento va mucho más allá, puesto que hay que destacar que así como sube el salario mínimo, en mismas proporciones aumenta el valor otros servicios indispensables. Es más, hay que destacar que dichos servicios que están indexados al salario mínimo son:

Matriculas educativas y cursos de formación.

Aportes de aprendices Sena.

Multas de tránsito.

Soat.

Consultas médicas generales.

Servicios de peluquería.

Pasajes de transporte intermunicipal o urbano.

Además, otros elementos del día a día que deben subir para poder pagarles a aquellos que reciben dicho salario, como los siguientes:

Un aumento del 23% en el salario mínimo golpea fuerte a la clase media por la indexación muchos costos suben automáticamente.Estos gastos van a subir :

1. Cuotas de administración → Vigilancia, aseo, mantenimiento en conjuntos.

2. Arriendos → Contratos nuevos/renovados.

Finalmente, aumento en viviendas de interés social, seguridad social y salud y varios factores más relacionados a este porcentaje.

Además, sectores empresariales han señalado que un aumento de tales dimensiones dificultará el pago de los empleados, abriendo la posibilidad de que haya que hacer recortes de nómina. Dicha situación, señalan, abre la posibilidad de que aumente el desempleo y crezca la informalidad en el país.

