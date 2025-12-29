La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) prendió las alarmas por el impacto que tendrá en los sistemas de transporte público urbano el aumento del 23 % en el salario mínimo anunciado por el Gobierno Nacional.

(Ver también: Salario mínimo en Colombia será de 1’746.882 pesos en 2026; subirá 22,7 % con anuncio de Petro)

Según el gremio, ese ajuste —muy por encima del 11 % inicialmente proyectado por los operadores— elevaría en cerca de 200 pesos el costo de cada pasaje, un incremento adicional al que ya estaba previsto para 2026.

La razón es sencilla: los sistemas de transporte masivo y estratégico en Colombia son altamente intensivos en mano de obra. Entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones y aportes a seguridad social, todos indexados directamente al salario mínimo. Es decir, cada incremento salarial impacta de manera inmediata los costos por kilómetro recorrido, incluso sin aumentar flota, rutas ni frecuencias.

Andrés Santamaría, director de Asocapitales, lo resumió así: “Un incremento del 23 % en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje”.

Ciudades que sufrirían ese aumento

El efecto no será igual en todo el país. Asocapitales advierte que las capitales intermedias —donde operan sistemas más pequeños y con menor respaldo fiscal— son las más expuestas a un desbalance financiero.

Bogotá: el aumento presiona el Fondo de Estabilización Tarifaria , por lo que el Distrito deberá destinar más recursos si quiere evitar alzas abruptas para los usuarios de TransMilenio y SITP.

el aumento presiona el , por lo que el Distrito deberá destinar más recursos si quiere evitar alzas abruptas para los usuarios de TransMilenio y SITP. Cali: el MIO ya carga con baja demanda y altos costos fijos. El ajuste salarial profundiza su déficit y obliga al municipio a inyectar más dinero para sostener el servicio.

el MIO ya carga con baja demanda y altos costos fijos. El ajuste salarial profundiza su déficit y obliga al municipio a inyectar más dinero para sostener el servicio. Medellín y Valle de Aburrá: aunque tienen mayor equilibrio financiero, los costos crecerán en buses alimentadores, tranvías y operación de estaciones.

aunque tienen mayor equilibrio financiero, los costos crecerán en buses alimentadores, tranvías y operación de estaciones. Cartagena: el impacto es proporcionalmente mayor por tratarse de un sistema pequeño y con limitada capacidad fiscal.

Por qué subiría el precio del transporte público

El aumento del salario mínimo no llega solo. Se suma a otros factores que ya encarecen la operación:

Combustibles más costosos.

Mantenimiento de flota.

Tasas de interés altas.

Variaciones en la demanda.

Con este panorama, según Asocapitales, las ciudades deberán priorizar más recursos públicos para evitar trasladar el impacto total a los pasajeros y proteger la calidad del servicio.

(Ver también: Si salario mínimo subiera 23 %, el precio de la vivienda VIS se dispararía: “$ 49 millones”)

Asocapitales insiste en que el aumento del salario mínimo es una medida socialmente necesaria, pero advierte que sus efectos deben ser asumidos de manera compartida. Por eso pidió reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación nacional sostenibles, para que el transporte urbano siga siendo accesible y financieramente viable para millones de colombianos.

