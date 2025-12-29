En medio de la expectativa por el anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia, en la red social X comenzó a circular un video del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en el que decretó un incremento del 30 % al salario mínimo en su país, en su momento.

El contenido rápidamente ganó viralidad y sumó al debate político por el aumento del salario en Colombia.

Comparación de Petro con Chávez surgió por versiones de un aumento del 23 %

La viralización del video de Chávez se dio luego de que en Colombia circularan versiones no confirmadas sobre un posible decreto del Gobierno Petro que fijaría el aumento del salario mínimo en 23 %, luego del previsible fracaso de la mesa de concertación.

A partir de esas versiones, varios usuarios en X comenzaron a comparar al presidente Gustavo Petro con Hugo Chávez, señalando similitudes en el discurso social y en el impacto fiscal que podría tener un aumento de esa magnitud.

Hasta el momento, el Gobierno no ha confirmado oficialmente el porcentaje, por lo que la comparación se sostiene en especulación y contenidos virales, más que en decisiones formales ya anunciadas. Sin embargo, si el río suena…

Desde el Gobierno defienden la necesidad de un aumento fuerte del salario mínimo para garantizar condiciones dignas, gracias al llamado salario mínimo vital otros advirtieron sobre los posibles efectos en la inflación, el empleo y las finanzas públicas.

El debate se intensificó por la carga simbólica del video de Chávez, figura asociada por sectores críticos con políticas económicas de alto gasto estatal. En ese contexto, el nombre de Petro agarró más fuerza con el aumento a punto de ser decretado.

