En la alocución presidencial de este 23 de diciembre, Gustavo Petro anunció que Colombia adoptará por primera vez un salario mínimo vital a partir de 2026, y citó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al referirse al término.

Según explicó el mandatario, este enfoque considera variables como el costo real de la canasta básica familiar y el número promedio de personas que dependen de un solo ingreso en los hogares colombianos. El objetivo es que el salario mínimo cubra necesidades esenciales y preserve el poder adquisitivo.

“El salario es familiar, no individual”, expresó Petro, al señalar que este concepto quedará incorporado en el decreto mediante el cual se definirá el monto definitivo del salario mínimo para 2026, cuya expedición está prevista en los próximos días.

El anuncio se conoce en medio de la falta de consenso en la mesa de concertación entre el Gobierno, las centrales sindicales y los gremios empresariales. Ante la ausencia de acuerdo, la legislación permite que el ajuste salarial sea fijado por decreto presidencial.

Durante las negociaciones, los sindicatos propusieron un incremento cercano al 16 %, mientras que los empresarios plantearon un ajuste alrededor del 7,21 %, al advertir posibles efectos sobre el empleo y la sostenibilidad empresarial. Aunque el porcentaje final no se ha oficializado, fuentes del sector laboral anticipan que el aumento estaría por encima de la inflación proyectada.

Con esta decisión, el Gobierno busca reorientar la política salarial hacia un modelo que priorice la suficiencia del ingreso mínimo frente al costo de vida, un cambio que marca un precedente en la historia laboral del país y abre un nuevo debate sobre la protección económica de los trabajadores colombianos de cara a 2026.

¿Qué es el salario mínimo vital según la OIT?

Desde marzo de 2024, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) utiliza el concepto de salario vital, también denominado salario digno o living wage, como un referente orientador, no como una obligación legal para los Estados.

Se trata de un ingreso que permite a los trabajadores y a sus familias cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y otros gastos esenciales, en función del contexto económico y social de cada país. A diferencia del salario mínimo tradicional, este concepto no se limita a compensar la inflación, sino que busca garantizar condiciones de vida dignas y sostenibles.

De acuerdo con la OIT, el cálculo del salario mínimo vital debe considerar el costo real de la canasta básica, el tamaño promedio del hogar, la productividad y la situación del mercado laboral, manteniendo un equilibrio entre la protección del trabajador y la viabilidad económica de las empresas.

Su aplicación se concibe como una herramienta para reducir la pobreza laboral y disminuir las brechas de desigualdad, mediante un ingreso que responda a las condiciones reales de vida de la población trabajadora.

