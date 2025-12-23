El economista y aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo expresó preocupaciones sobre el inminente aumento del salario mínimo legal (SMLV) para 2026, que según fuentes cercanas al gobierno podría llegar a los 1’800.000 pesos mensuales.

(Ver también: Ecuador estableció su salario mínimo y la cifra es envidiable para colombianos; gran diferencia)

En un video publicado en su cuenta de X, Oviedo argumentó que, aunque la medida alegra a algunos trabajadores, causa complicaciones económicas para la mayoría de los colombianos, especialmente en un contexto de alta informalidad laboral y presiones inflacionarias.

Oviedo, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entre 2018 y 2022 y ahora aspira a la Presidencia para el período 2026-2030, utilizó datos para respaldar su posición. En el video, el político destaca que solo 1 de cada 10 trabajadores en Colombia percibe el salario mínimo, mientras que 6 de cada 10 laboran en la informalidad, donde no aplica esta regulación. “Y allá no hay salario mínimo”, enfatiza, refiriéndose al sector informal.

El salario mínimo a $1.800.000 sí alegra a algunos… pero complica a muchos más. ¡Son datos y hay que darlos! 1 de cada 10 lo gana. 6 de cada 10 trabajan en la informalidad. Cuando el mínimo sube, suben precios como el corrientazo. Y si la salud sube costos al 10% pero recursos… pic.twitter.com/1nA7vZKShT — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) December 23, 2025

El exdirector del Dane advierte sobre los efectos colaterales del incremento, como el alza en precios de bienes y servicios básicos. Como ejemplo, menciona el “corrientazo” –el almuerzo económico típico en Colombia–, que frecuentemente se encarece debido a que los costos laborales en restaurantes y comercios informales se indexan al salario mínimo. “Casi siempre se incrementa por la intuición de su salario mínimo”, explica en el clip, ilustrando cómo el aumento impacta el costo de vida diario, incluso para quienes no reciben el mínimo directamente.

Otro riesgo clave señalado por Oviedo es el impacto en el sistema de salud. Según su análisis, los costos operativos del sector –como salarios de personal médico y administrativo– podrían crecer hasta un 10 %, mientras que los recursos disponibles solo aumentarían en un 5 %.

“Es prácticamente darle plata al sistema de salud en un 5 % más, pero los costos crecen en un 10 % más”, afirma, advirtiendo que esta disparidad podría desestabilizar el sistema. Oviedo insiste en que su crítica no es ideológica: “Esto no es ideología. Es realidad económica”.

Este pronunciamiento llega en medio de la expectativa por el anuncio oficial del gobierno de Gustavo Petro, quien programó una alocución presidencial para este martes con el fin de decretar el aumento, tras el fracaso en las negociaciones tripartitas entre sindicatos, empresarios y el Ejecutivo.

Las proyecciones varían: mientras empresarios proponen un 7,21 % (alrededor de 1.523.000 pesos), fuentes indican que el decreto podría superar el 11 %, que haría que, con el auxilio de transporte, se llegue al 1’800.000 pesos.

(Ver también: Petro descartó cifra para aumento del salario mínimo y envió duro mensaje a empresas)

Expertos coinciden en que un aumento significativo podría impulsar el poder adquisitivo de los trabajadores formales, pero también elevar la inflación y presionar a las pymes, exacerbando la informalidad que afecta al 60 % de la fuerza laboral colombiana.

