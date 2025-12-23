Moverse por ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla sigue siendo un reto diario. Tráfico pesado, jornadas largas y decisiones que muchas veces se toman sobre la marcha. Con ese panorama, Yango Colombia decidió concentrarse en dos frentes clave de su operación en Colombia: más autonomía para los conductores y fortalecer su enfoque de seguridad para todos los que usan esta SuperApp.

Sigue a PULZO en Discover

Lista de solicitudes: cuando el conductor tiene la última palabra

La Lista de solicitudes es una funcionalidad pensada para quienes pasan buena parte del día al volante. A diferencia del modelo tradicional, esta herramienta le permite a los conductores ver varias solicitudes de viaje al mismo tiempo, compararlas y elegir la que mejor se ajuste a su ruta, a su tiempo disponible o a lo que esperan ganar.

Antes de aceptar un servicio, ahora pueden conocer información clave como tarifa, distancia, tiempo estimado de llegada, destino y calificación del pasajero. Esto les permite planear mejor su jornada y evitar recorridos innecesarios en una ciudad donde cada minuto en el tráfico pesa.

Seguridad que acompaña todo el trayecto

Este segundo eje de seguridad es abordado desde una lógica práctica: reducir la fricción entre conductor y pasajero antes, durante y después del viaje. Para ello, Yango renovó su Centro de Seguridad, integrando funciones preventivas y de monitoreo en tiempo real dentro de la aplicación.

Entre las medidas que ya operan en Colombia se incluyen listas de verificación de seguridad personal, que invitan a los pasajeros a completar datos clave y definir contactos de confianza antes de iniciar el trayecto. Durante el viaje, los usuarios cuentan con botones de acción rápida, como señal SOS o acceso a asistencia 24/7, visibles en todo momento.

A esto se suman controles automáticos de conducción segura, que monitorean variables como velocidad, maniobras bruscas y tiempo continuo de manejo, emitiendo alertas o restricciones cuando se detectan posibles riesgos. También está activo el código PIN de validación, un sistema de cuatro dígitos que confirma el inicio del viaje solo cuando pasajero y conductor coinciden.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad; buscamos que cada usuario sepa exactamente qué medidas lo protegen en cada etapa del viaje”, señaló Bitton.

Tecnología pensada para el día a día

Tanto la Lista de Solicitudes como este enfoque de seguridad de Yango Colombia hacen parte de una misma visión de esta empresa global: usar tecnología y datos para adaptarse a la realidad de la ciudad y a las dinámicas reales de quienes se mueven en ella.

En una capital donde el tráfico impone el ritmo, contar con más control sobre los viajes y con herramientas claras de protección no es un detalle menor. Yango apuesta por ese equilibrio: eficiencia para quienes conducen y tranquilidad para quienes viajan.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.