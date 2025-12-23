Escrito por:  Redacción Economía
Moverse por ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla sigue siendo un reto diario. Tráfico pesado, jornadas largas y decisiones que muchas veces se toman sobre la marcha. Con ese panorama, Yango Colombia decidió concentrarse en dos frentes clave de su operación en Colombia: más autonomía para los conductores y fortalecer su enfoque de seguridad para todos los que usan esta SuperApp.

Lista de solicitudes: cuando el conductor tiene la última palabra

La Lista de solicitudes es una funcionalidad pensada para quienes pasan buena parte del día al volante. A diferencia del modelo tradicional, esta herramienta le permite a los conductores ver varias solicitudes de viaje al mismo tiempo, compararlas y elegir la que mejor se ajuste a su ruta, a su tiempo disponible o a lo que esperan ganar.

Antes de aceptar un servicio, ahora pueden conocer información clave como tarifa, distancia, tiempo estimado de llegada, destino y calificación del pasajero. Esto les permite planear mejor su jornada y evitar recorridos innecesarios en una ciudad donde cada minuto en el tráfico pesa.

“Con la Lista de solicitudes  los conductores aliados de ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla pueden decidir cómo, cuándo y dónde trabajar. Es un modelo que responde directamente a una necesidad clara del mercado: mayor visibilidad, más información y más autonomía para tomar decisiones inteligentes”, explicó Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia.

Seguridad que acompaña todo el trayecto

Este segundo eje de seguridad es abordado desde una lógica práctica: reducir la fricción entre conductor y pasajero antes, durante y después del viaje. Para ello, Yango renovó su Centro de Seguridad, integrando funciones preventivas y de monitoreo en tiempo real dentro de la aplicación.

Entre las medidas que ya operan en Colombia se incluyen listas de verificación de seguridad personal, que invitan a los pasajeros a completar datos clave y definir contactos de confianza antes de iniciar el trayecto. Durante el viaje, los usuarios cuentan con botones de acción rápida, como señal SOS o acceso a asistencia 24/7, visibles en todo momento.

A esto se suman controles automáticos de conducción segura, que monitorean variables como velocidad, maniobras bruscas y tiempo continuo de manejo, emitiendo alertas o restricciones cuando se detectan posibles riesgos. También está activo el código PIN de validación, un sistema de cuatro dígitos que confirma el inicio del viaje solo cuando pasajero y conductor coinciden.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad; buscamos que cada usuario sepa exactamente qué medidas lo protegen en cada etapa del viaje”, señaló Bitton.

Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia./ Imagen suministrada por Yango
Tecnología pensada para el día a día

Tanto la Lista de Solicitudes como este enfoque de seguridad de Yango Colombia hacen parte de una misma visión de esta empresa global: usar tecnología y datos para adaptarse a la realidad de la ciudad y a las dinámicas reales de quienes se mueven en ella.

En una capital donde el tráfico impone el ritmo, contar con más control sobre los viajes y con herramientas claras de protección no es un detalle menor. Yango apuesta por ese equilibrio: eficiencia para quienes conducen y tranquilidad para quienes viajan.

