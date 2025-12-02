Durante la temporada decembrina han surgido múltiples alertas sobre fraudes digitales, un escenario que se acentúa cada año por el aumento de transacciones y el interés de los delincuentes en obtener dinero con métodos cada vez más sofisticados. En esta ocasión, la advertencia se centra en una modalidad que afecta a usuarios de Nequi.

Últimamente, usuarios han denunciado una táctica en la que los estafadores envían una notificación que aparenta ser una transacción pendiente. Lo inquietante es que, con solo presionar el botón ‘Aceptar’, la víctima autoriza involuntariamente un cobro. Este método se ha vuelto efectivo porque se apoya en una apariencia legítima dentro de la misma aplicación.

Alertan que la notificación suele ir acompañada de un mensaje de WhatsApp o una llamada. En estos contactos, los delincuentes se hacen pasar por compradores, clientes o personas que supuestamente enviaron un pago. Así las cosas, la víctima recibe la instrucción de oprimir ‘Aceptar’ para completar una transferencia que, en realidad, nunca ocurrió.

Al presionar el botón, el usuario no confirma un ingreso, sino que aprueba un cobro que permite que el dinero salga de su cuenta de inmediato. Este método afecta principalmente a adultos mayores y comerciantes, poblaciones que tienen mayor exposición por su actividad diaria con pagos digitales.

Así puede reportar una estafa en Nequi

Ante esta situación, Nequi recomienda a los usuarios presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el mayor nivel de detalle posible, incluyendo la cuenta a la que fue enviado el dinero y una narración clara de los hechos. Luego, la víctima debe comunicarse con la línea de atención de Nequi o usar el chat de la aplicación para entregar soportes y copia de la denuncia.

Con el aumento de transacciones durante la temporada navideña, este tipo de estafas se ha multiplicado, motivo por el cual las autoridades insisten en desconfiar de mensajes inesperados y no aprobar solicitudes dentro de la aplicación sin verificar su origen.

