Así como miles hacen cuentas sobre el salario mínimo de 2026 en Colombia, un aviso de Nubank sobre la posibilidad de evitarse un gastos para la adquisición de tiquetes con Avianca puso a volar a más de uno.

“Compras sin intereses en Avianca. Del primero y hasta el 31 de diciembre, puedes comprar cualquier tiquete en avianca.com y pagarlo a 3, 6 o 9 cuotas sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Nu”, anunció el banco digital en un comunicado para sus clientes.

Esto se convierte en una importante novedad no solo de cara a los viajes que muchas personas planean para final de 2025, sino para quienes tienen proyectados vuelos en 2026.

¿Cuál es la tasa de interés para tarjetas de crédito de Nubank en Colombia?

La tasa de interés efectiva anual (E.A.) para la tarjeta de crédito de Nubank en Colombia, la que muchos conocen solo como tarjeta Nu, según su documento público de tarifas y costos es de 24.99 % E.A.

Ese documento, actualizado en 2025, también indica que no cobra cuota de manejo, y que la tasa mes vencido (M.V.) correspondiente sería aproximadamente 1.88 % mensual.

Adicionalmente, la política de la compañía señala que si pagas tus compras en una sola cuota antes de la fecha límite no se generan intereses; el cobro se aplica cuando diferís a varias cuotas.

Sin embargo, cuando la firma anunció en marzo de 2023 modificaciones para ciertos perfiles con cupo aprobado de hasta tres millones de pesos, la tasa comunicada públicamente fue del 25 % E.A. para esos casos, lo que beneficiaba aproximadamente al 50 % de sus clientes.

También existe un producto piloto llamado NuControl (una versión alternativa de tarjeta de crédito de Nubank en Colombia) que en algunos portafolios ofrece una tasa de 0 % E.A. sobre compras; pero en esos casos suele implicar una cuota de manejo mensual.

En ese sentido, la tasa de interés para las tarjetas de crédito del Nubank en Colombia varía según el producto y las condiciones de cupo, aunque hay cifras recientes y oficiales que permiten tener una referencia clara.

¿Cómo comprar tiquetes baratos en Colombia?

Para conseguir tiquetes baratos en Colombia, hay varias estrategias que pueden ayudar y estas son algunas de las más efectivas:

Comprar con anticipación. Reservar con varias semanas o incluso meses de antelación suele ofrecer mejores precios. Por ejemplo, para vuelos nacionales se recomienda reservar entre tres y seis semanas antes de la fecha de salida, y para vuelos internacionales entre dos y cuatro meses.

Ser flexible con las fechas y los horarios. Volar en días entre semana, como martes, miércoles o jueves, o en horarios de menor demanda puede reducir considerablemente el costo del tiquete. Evitar fines de semana, festivos o temporada alta también ayuda.

Utilizar herramientas y metabuscadores para comparar precios. Plataformas como Skyscanner, Google Flights o Turismocity permiten ver múltiples opciones, comparar rutas, fechas y tarifas, y muchas veces muestran cuándo hay ofertas especiales.

Activar alertas de precios. Si no se tiene una fecha fija, se pueden usar los sistemas de alertas de estos buscadores o apps: enviarán una notificación cuando los precios bajen para la ruta y las fechas que interesan.

Aerolíneas de bajo costo y rutas con escalas o aeropuertos alternativos. Las compañías low‑cost generalmente ofrecen tarifas más económicas si renuncias a algunos servicios extra. A veces los vuelos con escalas salen más baratos que los directos, aunque tomen más tiempo.

Evitar la temporada alta. Temporadas como diciembre–enero, semana santa, vacaciones escolares o periodos de mucho turismo elevan las tarifas drásticamente. Planear el vuelo en temporada baja suele dar mejores precios.

Ser flexible con el destino o aeropuerto de salida/llegada, revisar alternativas. A veces salir desde o llegar a aeropuertos secundarios o cercanos puede abaratar considerablemente el tiquete.

