El sector ganadero colombiano ha superado expectativas y metas previstas, alcanzando un hito en el campo de las exportaciones tres meses antes de que culmine el 2025. Según datos entregados por Fedegán, la principal gremial del sector, entre enero y septiembre se enviaron al mercado exterior 25.105 toneladas de carne, facturando un total de 121.5 millones de dólares, cifra que sobrepasa los 106.5 millones de dólares logrados en el año anterior, según informó El Tiempo.

China se ha consolidado como el principal mercado de destino de estos productos, representando el 57.8 % de las compras totales, con una adquisición de 14.523 toneladas de carne colombiana, que avaluó en 70.1 millones de dólares. Esta demanda robusta del gigante asiático ha dado un fuerte impulso al crecimiento total del sector, de acuerdo con el impreso.

“Son indicadores magníficos. En carne ya superamos el valor de las exportaciones del año pasado y continuamos participando en eventos internacionales para promocionar la ganadería de Colombia que se hace en sistemas silvopastoriles, protegiendo flora, fauna, suelo y fuentes hídricas”.”, afirmó en declaraciones al periódico el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera.

Asimismo, existe un crecimiento en la diversificación de mercados, lo que ha sido un factor clave para el éxito de las exportaciones, ya que más de 20 países importaron carne colombiana durante este periodo. Naciones como Argelia, Rusia, Chile y El Salvador se posicionaron como principales destinos, sumándose a China y adquiriendo productos por más de 45 millones de dólares, según el citado medio.

En este sentido, Lafaurie destacó, como reportó el impreso, que “la confianza internacional va más allá de la carne y se extiende a los productos lácteos y cárnicos colombianos”. También subrayó la importancia de la participación del gremio en ferias y misiones comerciales en Asia, Oriente Medio y África para asegurar nuevos mercados.

El año 2025 también ha dejado ver una expansión sostenida en el sector lácteo, pues hasta septiembre se exportaron 10.439 toneladas que facturaron 37.3 millones de dólares. Por su parte, Fedegán informa que las exportaciones totales de productos ganaderos, que incluyen carne, animales vivos, lácteos y vísceras, llegaron a 319.3 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año, según el citado diario.

