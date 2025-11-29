A pesar de que muchos hacen cuentas por sus finanzas en Colombia, el turismo en un valor agregado y un pueblo a una hora de Bogotá se roba las miradas por su gastronomía y, en particular, por su tamaño.

Sigue a PULZO en Discover

Gachancipá es el municipio más pequeño del departamento de Cundinamarca en cuanto a extensión territorial. Su territorio cubre solo 44 kilómetros cuadrados.

Este municipio de la Sabana capitalina, a pesar de su reducido tamaño, administra varias veredas como San Bartolomé, San Martín, San José, Santa Bárbara, La Aurora y El Roble; además de un centro poblado denominado El Roble Sur.

Como localidad con identidad propia dentro de Cundinamarca, con su historia, población y características administrativas definidas entre los más de 100 pueblos del departamento, tiene un platillo que lo destaca.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Museo Campesino (@museocampesino)

¿Cuál pueblo de Colombia es famoso por su envuelto tres puntas?

El envuelto de tres puntas de Gachancipá mantiene rasgos tradicionales y campesinos que reflejan una herencia ancestral. La edición del festival lo describe como un preparativo elaborado con ‘maíz pelado en lejía’, lo que indica que el grano sufre un proceso de nixtamalización tradicional antes de usarse. El Museo Campesino lo destaca como un plato ancestral.

Ese envuelto aparece en el festival ‘Los Sabores de la Gacha’ acompañado por otras preparaciones autóctonas como el cuchuco de maíz nativo, sopas campesinas, chicha de quinua, y platos de tradición rural, lo que refuerza su carácter de comida típica de la Sabana Cundinamarquesa.

Estos envueltos se preparan con la masa resultante de maíz nixtamalizado que se puede mezclar con cuajada o panela, luego envolverse en hojas (tradicionalmente hojas de “quiche” u hojas vegetales), formando un cono o paquete triangular (de ahí la idea de “tres puntas”), y finalmente cocerse al vapor o en agua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Museo Campesino (@museocampesino)

En el festival, este envuelto no es un platillo aislado, sino parte de una oferta amplia de comidas campesinas que buscan rescatar técnicas, ingredientes nativos y memorias colectivas. La participación de decenas de restaurantes, productores y portadores tradicionales convierte su degustación en una experiencia cultural, más allá de lo gastronómico.

Así, el envuelto tres puntas de Gachancipá se presenta como un símbolo de identidad local: un alimento humilde, de origen rural, resultado de conocimientos tradicionales y preparado con maíz tratado de manera ancestral, que se redescubre en cada versión del festival como expresión viva de un patrimonio culinario regional.

¿Cómo llegar a Gachancipá desde Bogotá?

Para llegar a Gachancipá desde Bogotá existen varias opciones y la duración del viaje depende del medio de transporte que uses y del tráfico.

Gachancipá está a unos 52 o 58 km por carretera desde Bogotá. Si se va en vehículo particular o taxi, el trayecto puede demorar aproximadamente 50 a 70 minutos si el tráfico es favorable.

La ruta más común sale desde el norte de Bogotá, tomando la Autopista Norte, pasando por zonas como Usaquén, Chía y Tocancipá, dependiendo del tráfico, hasta llegar a Gachancipá.

Si se prefiere transporte público, se puede tomar un bus en la Terminal de Transporte Salitre con destino a Gachancipá. Hay empresas como Flota La Macarena que cubren esta ruta con salidas frecuentes. El trayecto en bus suele tardar alrededor de hora y media dependiendo del tráfico.

Algunas recomendaciones son salir temprano en la mañana si se toma bus, para evitar congestiones al entrar o salir de Bogotá. Si se va en carro, revisar con anticipación el estado de la vía y los peajes, aunque la ruta principal suele estar en buen estado, sobre todo después de la mejora de la vía de ingreso a Gachancipá.

¿Qué planes se pueden hacer en Gachancipá?

Estos son algunos planes que se pueden hacer en Gachancipá (Cundinamarca), combinando naturaleza, cultura y tradición local:

Una visita al Museo Campesino de Gachancipá ofrece una experiencia muy rica: su casa de bahareque, de más de 130 años, permite conocer la vida campesina tradicional, ver utensilios antiguos, participar en talleres de cocina y aprender sobre semillas nativas, huertas y oficios artesanales.

Para naturaleza y el turismo rural, el museo funciona también como posada turística (puede hospedarse allí o hacer camping) conectando con senderos naturales, caminatas por veredas rurales, observación del paisaje montañoso y un entorno tranquilo ideal para escapar del ritmo de ciudad.

Para quienes disfrutan de historia y patrimonio religioso, vale la pena visitar la Iglesia de San Bartolomé o las capillas del municipio: son construcciones con valor histórico y ofrecen una mirada a las raíces coloniales y culturales de Gachancipá.

En conjunto, Gachancipá se convierte en un destino ideal para quienes buscan un plan tranquilo, auténtico y diverso: turismo rural, historia, cultura viva, naturaleza y cocina tradicional.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).