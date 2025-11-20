A diferencia de empresas que se van de Colombia, Pibank sorprendió con un anuncio sobre competir de nuevo en el negocio de tarjetas de crédito, en el que Nubank es clave dentro del mercado digital en el país.

“Queremos retornar a las tarjetas de crédito donde el banco retiró su oferta a principios de este año queremos volver con un producto innovador muy adecuado a las necesidades de los clientes”, afirmó Germán Rodríguez, presidente del Banco Pichincha en entrevista con Bloomberg.

El tema no es menor si se tiene en cuenta que Nubank ha superado más de 3 millones de clientes en Colombia, por lo que esta movida marca un aviso clave en el mercado nacional.

Cabe resaltar que actualmente la marca de banca directa hace presencia en el

país con un portafolio compuesto por la Cuenta Pibank, que ofrece una tasa del 11 % E.A. desde un peso (sin comisiones ni condiciones ocultas), posicionándose como una de las mejores cuentas remuneradas del mercado.

Asimismo, dispone de una oferta de CDTs, disponibles con tasas del 10,5 % E.A. a 180 días y 10 % E.A. a 360 días, opciones que permiten a los clientes elegir la alternativa que mejor se ajusta a sus metas financieras.

¿Cómo le va a Pibank en Colombia?

Pibank en Colombia, desde su llegada en 2022, ha triplicado los depósitos gestionados y fortalecido su operación en todos los frentes. En 2024,

registró un crecimiento superior a tres veces en los saldos captados frente a 2023 y un aumento del 135 % en su base de clientes. Asimismo, para el tercer trimestre de 2025, los depósitos de sus usuarios crecieron un 36 %.

En su tercer año de operación, la entidad también resalta su avance en materia de innovación tecnológica, implementando un nuevo sistema de validación de

identidad que permite una identificación más rápida, sencilla y segura. Esta

mejora se extenderá a otros procesos como el cambio de contraseña y la

actualización de datos.

Precisamente, al revisar ese camino, Germán Rodríguez, presidente del Banco Pichincha, exaltó el papel del país en el contexto regional gracias a las cifras mencionadas de avance.

“Colombia se ha convertido en el principal ‘hub’ de Pibank en América latina lo que reafirma la confianza del grupo en el mercado colombiano y el potencial de crecimiento”, indicó en Bloomberg.

Por esa razón, el directivo le puso la lupa a las próximas elecciones presidenciales y legislativas en el territorio nacional, con un aviso clave sobre su presencia en el país, en medio del actual gobierno de Gustavo Petro.

“Hay mucha expectativa, desde el punto de vista electoral, frente a que las empresas retomen su ritmo de inversión y eso pueda dar mayor dinamismo a la economía. La banca, seguramente en conjunto, estará allí para apoyar tanto a las empresas como a las personas en el logro de sus objetivos financieros”, aseveró.

La marca, que también tiene presencia en España y Estados Unidos, lidera

desde el país el desarrollo y la implementación de su modelo de banca directa

para la región.

¿Quién es el dueño de Pibank en Colombia?

El dueño de Pibank en Colombia es en realidad el Banco Pichincha, ya que Pibank es su modelo de banca digital.

El informe de gestión de Banco Pichincha reveló que han invertido más de 10 millones de dólares en el desarrollo de la plataforma Pibank para fortalecer sus infraestructuras tecnológicas.

Aunque Pibank funciona como un neobanco o una marca digital independiente, está respaldado y controlado por el Banco Pichincha. Eso significa que es parte de una institución consolidada, con soporte financiero, regulatorio y operativo real, lo cual aporta confianza y solidez para sus clientes.

Este posicionamiento reafirma el compromiso del Grupo Pichincha con impulsar soluciones financieras innovadoras, simples y seguras, que promuevan el ahorro y fortalezcan la confianza de los usuarios en este tipo de propuestas financieras.

