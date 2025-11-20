En una sociedad cada vez con más conciencia con el medio ambiente y la sostenibilidad, la cadena minorista colombiana Olímpica S.A. ha obtenido una distinción significativa al recibir el ‘Sello de Sostenibilidad ESG Verified en la Categoría Oro’ otorgado por Icontec en noviembre de 2025, convirtiéndose en el primer ‘retail’ colombiano en alcanzar dicho reconocimiento, según informó Portafolio.

(Ver también: Lanzan competencia directa a Shein y Temu con productos muy baratos: hay descuentos del 50 %)

La sostenibilidad ambiental, uno de los pilares del modelo de Olímpica, se refleja en progresos significativos como la instalación de paneles solares en más de 40 % de sus establecimientos a nivel nacional, habiendo sustituido más de 90 gigavatios por hora de energía convencional por fuentes limpias desde 2018. Esto se traduce en una notable reducción de su huella de carbono y en una contribución significativa a la mitigación de emisiones contaminantes, de acuerdo con el periódico.

Además de los aspectos ambientales, la empresa también destaca por su impacto social. Tal como explicó el citado medio, Olímpica ha implementado dos líneas estratégicas en este ámbito: una alianza con Abaco para donar alimentos a familias vulnerables y un proyecto con Unicef para luchar contra la desnutrición infantil en Colombia. En este último, se ha centrado especialmente en departamentos como La Guajira, Chocó, Vichada, Guainía y Arauca, según el informe periodístico.

Lee También

Por otro lado, el sello de Icontec también ha validado la gobernanza en Olímpica, resaltando aspectos como un robusto gobierno corporativo, una sólida cultura ética y adecuados mecanismos de control de riesgos. Adicionalmente, la empresa ha fortalecido la economía local al asegurar que el 92 % de sus proveedores son nacionales. En este sentido, más del 90 % de las frutas y verduras que venden en sus supermercados provienen de municipios colombianos y se compra directamente a los agricultores, eliminando intermediarios y fomentando la industria local, de acuerdo con el citado diario.

Según Icontec, este sello incorpora “un componente de talla mundial”, ya que verifica variables de desempeño medibles. Además, ofrece un componente de alcance global al evaluar las organizaciones según rigurosos criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.