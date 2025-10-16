Del 16 al 20 de octubre, cientos de marcas en Colombia se meten en los días de ‘Hot Sale’, cuatro jornadas en las que las personas podrán encontrar miles de productos rebajados en un gran porcentaje con respecto a su valor original.

De hecho, una de las secciones más visitadas es la de la tecnología, puesto que encontrar descuentos en estos elementos no es sencillo, pero por estos días sí hay muchos productos más económicos.

Por ejemplo, los que ya tienen un celular viejo, están interesados en adquirir un iPhone, teniendo en cuenta que recientemente salió el 17 y eso ha despertado el interés de muchas personas.

Justamente por esta situación, las marcas le han puesto rebajas muy importantes a estos equipos, al punto de que pueden estar hasta 80 % más económicos que en días normales.

Dónde encontrar iPhone con descuento

Por ejemplo, la mejor promoción que hay actualmente es en Olímpica, supermercado barranquillero, puesto que tal como se ve en la página web, el iPhone 11, por ejemplo, está rebajado en un 81 %, lo que significa que pasó de 3’999.900 pesos a solo 749.900 pesos, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Sin embargo, este no es el único comercio que tiene descuentos en los celulares de esta marca, pues en Alkosto, por ejemplo, el iPhone 13 tiene un descuento de hasta el 42 % y por eso pasó de 4’165.000 pesos a 2’399.000 pesos.

Finalmente, en el Éxito, que también suele sacar promociones muy interesantes, el descuento más llamativo se presenta por el lado del iPhone 15, ya que pasa de 4’399.000 pesos y queda en 2’566.000 pesos, lo que se traduce en un descuento del 39 %.

Estas son solo algunas opciones, ya que estos tres comercios y cientos más en la página del ‘Hot Sale’ tienen rebajas bastante llamativas perfectas para aquellos que necesitan cambiar algunos elementos y no tienen el dinero suficiente.

Vale la pena destacar que durante estos cuatro días hay promociones en ropa, calzado, viajes, celulares, hornos y cientos de productos más en el país.

